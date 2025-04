Clopotele bisericilor au răsunat încă de ieri dimineaţă. Pelerinii din întreaga țară s-au adunat la lăcașurile de cult pentru a participa la slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de agheasma mică.

Oamenii cred că această apă sfinţită le poate aduce sănătate, alinare și protecție divină pentru întreaga familie.

Biserica Buna Vestire din Brăila este un punct de reper pentru centrul istoric al orașului. Legenda spune că, pe când se săpa fundaţia pentru lăcașul de cult, chiar sub altar s-a descoperit un izvor a cărui apă se transformă în agheasmă doar o singură zi pe an. Motiv pentru care an de an aici vin mii de credincioşi pentru a lua apă sfinţită în această zi de mare sărbătoare.

"Se aşteaptă un flux mult mai mare de credincioşi. Din experienţa anilor trecuţi vorbim de câteva mii de credincioşi veniţi nu doar din municipiul şi judeţul Brăila ci şi din oraşele limitrofe. Vorbim de un număr de 28.000 de sticle de apă sfinţită care vor fi distribuite", a declarat Rodica Balaban, IJJ Brăila.

Tradițiile de la Izvorul Tămăduirii

Izvorul Tămăduirii vine cu câteva tradiții importante pentru creștini. Se spune că dacă ai o gospodărie și arunci cu apă sfințită peste animale, acestea vor fi sănătoase tot anul și le va feri de boli. De asemenea, creștinii obișnuiesc să stropească cu agheasmă casele și curtea. De asemenea, nu se spală, nu se face curățenie generală și nu se calcă haine. O altă tradiție presupune ca oamenii bolnavi să bea apă sfințită de dimineață, pe stomacul gol.

