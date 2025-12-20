Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole. Este folosită şi astăzi şi Anglia

Cea mai veche clădire din Anglia are 15 secole și încă este folosită. Este vorba despre o clădire care a fost și prima construcție anglo-saxonă din cărămidă și piatră. În prezent, clădirea este folosită ca biserică.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 21:28
Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole. Este folosită şi astăzi şi Anglia Biserica St. Martin - captura youtube

Cea mai veche clădire din Anglia este Biserica Sf. Martin și se află în inima orașului Canterbury. Construită pe fundații romane, clădirea are elemente saxone la ferestre și în structură. De asemenea, există modificări normande și medievale adăugate de-a lungul timpului.

Construită înainte de anul 597 d.Hr., ea este considerată a fi cea mai veche clădire bisericească din Marea Britanie încă în uz, anunță Express. Potrivit Heritage Calling, este și cea mai veche clădire care a supraviețuit din Anglia.

Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole

Articolul continuă după reclamă

Cea mai veche secțiune a bisericii a fost ridicată în timpul ocupației romane a Marii Britanii. Scopul inițial al acestei părți a structurii rămâne un mister. Nu este clar dacă a servit ca biserică sau ca mausoleu, relatează Mirror. Clădirea a fost ulterior extinsă aproape la dimensiunea actuală. Cea mai mare parte a structurii a devenit prima construcție anglo-saxonă din cărămidă și piatră mortar în loc de lemn.

Biserica parohială a Bisericii Angliei face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de Catedrala Canterbury și Abația Sfântul Augustin, ceea ce o face o atracție cheie în oraș. Din 1668, edificiul istoric este administrat de bisericile Sf. Martin și Sf. Paul din Canterbury, ambele găzduind slujbe săptămânale.

Clădirea atrage numeroși turiști din întreaga lume. Aceștia sunt captivați de grinzile de lemn din interior, alături de vitraliile elaborate, nava extinsă și scaunele din lemn, care dau senzația unei călătorii prin istorie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cladire veche anglia
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară?
Observator » Inedit » Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole. Este folosită şi astăzi şi Anglia