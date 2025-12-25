Este timpul celor mai frumoase fapte! Antena Team a pus în mişcare magia Crăciunului şi a devenit ajutorul Moşului pentru copiii orfani din Teleorman. Angajaţii trustului au primit scrisori cu dorinţele celor mici şi şi-au propus să le transforme în realitate.

Unul câte unul, cadourile frumos împachetate şi-au găsit loc sub bradul de Crăciun.

Sute de daruri au fost pregătite cu grijă de cea mai mare echipă media de profesinişti din România.

Din Bucureşti, cadourile colorate au luat drumul Teleormanului şi au ajuns la copiii din centrele de plasament din judeţ. Spiriduşii Moşului au împărţit magia exact în locurile în care era cea mai mare nevoie de ea.

Bucuria a fost uriaşă: copiii fără părinţi şi-au dat seama că Moşul nu a uitat de ei. Şi pentru că dar din dar se face rai, cei 200 de micuţi i-au întâmpinat pe membrii Antena Team cu ceai şi gogoşi calde.

Acţiunea face parte din campania "Fii ajutorul lui Moş Crăciun", care îşi propune să susţină copiii din zonele defavorizate.

