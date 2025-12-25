Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Moș Crăciun a ajuns în Teleorman și le-a adus copiilor darurile mult aşteptate

Este timpul celor mai frumoase fapte! Antena Team a pus în mişcare magia Crăciunului şi a devenit ajutorul Moşului pentru copiii orfani din Teleorman. Angajaţii trustului au primit scrisori cu dorinţele celor mici şi şi-au propus să le transforme în realitate.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 14:50

Unul câte unul, cadourile frumos împachetate şi-au găsit loc sub bradul de Crăciun.

Sute de daruri au fost pregătite cu grijă de cea mai mare echipă media de profesinişti din România.

Din Bucureşti, cadourile colorate au luat drumul Teleormanului şi au ajuns la copiii din centrele de plasament din judeţ. Spiriduşii Moşului au împărţit magia exact în locurile în care era cea mai mare nevoie de ea.

Articolul continuă după reclamă

Bucuria a fost uriaşă: copiii fără părinţi şi-au dat seama că Moşul nu a uitat de ei. Şi pentru că dar din dar se face rai, cei 200 de micuţi i-au întâmpinat pe membrii Antena Team cu ceai şi gogoşi calde.

Acţiunea face parte din campania "Fii ajutorul lui Moş Crăciun", care îşi propune să susţină copiii din zonele defavorizate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mos craciun craciun daruri copii teleorman
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Inedit » Moș Crăciun a ajuns în Teleorman și le-a adus copiilor darurile mult aşteptate