Românii care au animale de companie mai au o grijă în plus. Şi ele trebuie pregătite pentru Sărbători. În prag de Crăciun, saloanele canine sunt tot mai căutate, iar tunsorile proaspete și accesoriile tematice devin un "must" pentru câini și pisici.

Unii au şi cerinţe mai neobişnuite. De exemplu, un câine a fost transformat în.Grinch. Gusturile nu se discută atât timp cât animalul nu suferă. Răsfăţul vine însă cu costuri destul de ridicate, mai mari chiar şi decât în saloane de înfrumuseţare pentru oameni.

Nu cer cadouri şi nu ştiu ce zi e în calendar, dar sunt pe lista lui Moş Crăciun în fiecare an şi au parte de acelaşi răsfăţ ca oamenii. Tunsorile proaspete, băile speciale, tratamentele pentru blană și accesoriile tematice au devenit un adevărat must-have pentru animalele de companie înainte de Crăciun. Există şi un motiv bine întemeiat pentru toate aceste pregătiri: în şedinţa foto de Crăciun trebuie să iasă toată lumea bine.

Pe lângă îngrijire, căutate sunt și hainele sau accesoriile de sezon. Iar la categoria cadouri de Crăciun, se găsesc acum chiar si calendare advent pentru câini şi pisici.

Prețurile acestor recompense variază între câţiva lei şi 100 de lei, în funcție de model și materiale. La serviciile de grooming, preţurile sunt în funcție de talie și rasă. O tunsoare pentru câini pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge chiar și la 500 de lei, în cazul raselor mari sau cu blană dificil de întreținut.

