Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Animalele, la SPA de Sărbători

Românii care au animale de companie mai au o grijă în plus. Şi ele trebuie pregătite pentru Sărbători. În prag de Crăciun, saloanele canine sunt tot mai căutate, iar tunsorile proaspete și accesoriile tematice devin un "must" pentru câini și pisici. 

de Diana Severin

la 23.12.2025 , 14:17

Unii au şi cerinţe mai neobişnuite. De exemplu, un câine a fost transformat în.Grinch. Gusturile nu se discută atât timp cât animalul nu suferă. Răsfăţul vine însă cu costuri destul de ridicate, mai mari chiar şi decât în saloane de înfrumuseţare pentru oameni. 

Nu cer cadouri şi nu ştiu ce zi e în calendar, dar sunt pe lista lui Moş Crăciun în fiecare an şi au parte de acelaşi răsfăţ ca oamenii. Tunsorile proaspete, băile speciale, tratamentele pentru blană și accesoriile tematice au devenit un adevărat must-have pentru animalele de companie înainte de Crăciun. Există şi un motiv bine întemeiat pentru toate aceste pregătiri: în şedinţa foto de Crăciun trebuie să iasă toată lumea bine.

Pe lângă îngrijire, căutate sunt și hainele sau accesoriile de sezon. Iar la categoria cadouri de Crăciun, se găsesc acum chiar si calendare advent pentru câini şi pisici.  

Articolul continuă după reclamă

Prețurile acestor recompense variază între câţiva lei şi 100 de lei, în funcție de model și materiale. La serviciile de grooming, preţurile sunt în funcție de talie și rasă. O tunsoare pentru câini pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge chiar și la 500 de lei, în cazul raselor mari sau cu blană dificil de întreținut.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

spa
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează?
Observator » Inedit » Animalele, la SPA de Sărbători