Ideea inedită avută de patronii unui local din Paris. Un concept care combină introspecția și memoria

Un local din Paris vine cu o idee inedită şi originală. Aici, clienţii îşi pot scrie sieşi o scrisoare, în care pot fi combinate scrisul, aşteptartea, memoria într-un singur gest. Iar epistola ar urma să fie trimisă destinatarului peste câţiva ani.

Într-o epocă în care totul este imediat, digital și adesea uitat, există cei care încearcă să redea valoare lucrurilor mărunte care alcătuiesc viața de zi cu zi și cuvintelor scrise de mână. La Paris, există un loc care te invită să încetinești cu adevărat ritmul și să faci un pas contracurent: stai la o masă, iei un pix și o hârtie și scrii o scrisoare care nu va sosi imediat, ci peste luni sau ani. Nu un mesaj de programat pe telefon, nici o notă salvată într-un folder din cloud, ci o scrisoare fizică, păstrată și trimisă în viitor. Se numește Café Pli și a devenit rapid o destinație curioasă pentru parizieni și turiști, atrași de ideea de a transforma o pauză de cafea într-un moment de introspecție concretă și măsurabilă, cu o dată de livrare prestabilită.

Un concept care combină introspecția și memoria

Café Pli nu este o cafenea oarecare: a fost concepută ca un spațiu în care cineva se poate opri, își poate lua privirea de la ecran și poate lua un pix și hârtie pentru a se gândi la sinele său viitor . Așezați cu o băutură caldă sau o prăjitură, vizitatorii se pot inspira din propriile gânduri, confidențe intime sau promisiuni personale, alegând să scrie aceste cuvinte pe o carte poștală sau într-o scrisoare care va fi primită într-o zi anume în anii următori. Conceptul, inspirat de cafenelele asiatice, se concentrează pe o revenire la scrisul de mână și la așteptare ca gest de reflecție într-o epocă dominată de comunicarea instantanee, scrie Fan Page.

Experiența la Café Pli este simplă, dar semnificativă. La sosire, comanzi o băutură din meniu și achiziționezi un pachet care include o carte poștală, un plic, materiale de scris, autocolante și ceară de sigilare pentru a sigila scrisoarea. Pachetul de bază, care include și o băutură la alegere, costă 15 euro pentru livrare în decurs de un an. Dacă dorești să păstrezi scrisoarea și să o amâni timp de cinci ani, prețul este de 25 de euro, în timp ce pentru o livrare programată peste douăzeci de ani, prețul este de 45 de euro.

Livrarea internațională este disponibilă pentru un cost suplimentar de 4 EUR, iar cei care doresc pot adăuga și o fotografie suvenir folosind cabina foto a cafenelei. Odată scrisă și sigilată, scrisoarea este plasată pe un perete special cu compartimente pentru fiecare dată viitoare selectată, iar personalul cafenelei se va ocupa de depozitarea și expedierea ei la momentul oportun.

