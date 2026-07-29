Să porţi un nume celebru poate fi, în numeroase situaţii, un mare avantaj. Dar la fel de bine poate duce la situaţii controversate. În ultimul timp, tot mai mulţi copii de celebrităţi preferă să îşi schimbe numele din cauza relaţiei complicate cu părinţii. Fiica lui Tom Cruise este nou intrată în galeria celor care preferă să păstreze distanţa faţă de tatăl său, pe care oricum nu l-a mai văzut de 15 ani.

Tom Cruise este proaspăt intrat pe lista celebrităţilor ai căror copii nu le mai poartă numele. Fiica sa şi a lui Katie Holmes a renunţat la numele starului. Tânăra în vârstă de 20 de ani nu mai are niciun fel de legătură cu tatăl său. Suri a preluat de la mama sa prenumele Noelle. Renunţase la vechiul nume în urmă cu doi ani, după absolvirea liceului. Dar modificarea legală, în acte a fost făcută recent când tânăra a dorit să îşi exercite dreptul la vot.

"Instanţele din Pennsylvania au confirmat că trebuie să îţi foloseşti numele legal când votezi. Se înţelege că probabil a făcut asta cu ceva timp în urmă, când locuia la New York cu mama sa. Ea s-a înstrăinat de Tom Cruise din 2012, când au divorţat. Nu are prea mult de-a face cu el, au rupt oficial legăturile", a transmis Chloe Walker, jurnalist.

Nu este singurul copil celebru care nu vrea să poarte numele părinţilor. Brad Pitt a fost renegat de patru dintre copiii după divorţul de Angelina Jolie. Shiloh a fost prima care a renunţat la numele Pitt, imediat ce a împlinit 18 ani. Zahara şi Maddox au iniţiat şi ei demersurile legale pentru schimbarea numelui, iar Vivienne se prezintă doar cu numele mamei.

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"Toţi trecem prin ceva în viaţă. Toţi suntem provocaţi într-un fel sau altul şi cu toţii avem alegeri de făcut", a declarat în trecut Angelina Jolie.

Chiar Angelina Jolie se numără printre cei care au preferat alt nume. Artista a refuzat să îl folosească pe cel de familie al tatălui său, Jon Voight. Dar lista nu se termină cu ea. Doi dintre copiii lui Will Smith au renunţat şi ei la numele actorului. Iar Nicolas Cage a preferat să nu fie asociat cu numele greului Francisc Ford Coppola, al cărui nepot este. Cântăreaţa Elle King este fiica lui Rob Schneider dar foloseşte numele de fată al mamei sale. Iar fiica fostului preşedinte american Barack Obama se prezintă cu numele Malia Ann pentru a avea succes în cariera sa de regizor.