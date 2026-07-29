Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă va fi închis miercuri, 30 iulie, începând cu ora 10:00. Decizia vine după ce ieri, 28 iulie, a fost închis Reactorul 1.

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis, după ce ieri a fost oprit Reactorul 1 - Arhivă

Cele două reactoare ale centralei sunt închise controlat din cauza secetei care a redus cotele apelor Dunării. Autorităţile dau asigurări că "alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral".

Cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României

"În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național", se mai arată în comunicatul Ministerului Economiei.

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Nuclearelectrica a oferit o informare asemănătoare."SN Nuclearelectrica SA anunta ca si Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National fie in seara zilei de 29 iulie 2026, fie in dimineata zilei de 30 iulie 2026, in functie de scaderea nivelui Dunarii. Similar opririi Unitatii 1, Unitatea 2 va fi oprita controlat din cauza nivelului extrem de scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA)", se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.