Relațiile la distanță vin cu provocări greu de gestionat, mai ales atunci când unul dintre parteneri este plecat în străinătate, iar celălalt rămâne acasă alături de copii. Lipsa apropierii fizice, nevoia de a comunica prin intermediul tehnologiei și dorul pot pune presiune pe cuplu. Psihologul Smaranda Cernescu a explicat, la Observator 16, cum pot fi menținute aceste relații și ce riscuri apar atunci când distanța devine prea lungă.

Prezentator: Sunt cupluri care sunt nevoite să facă asta, nu este neapărat o alegere. Vorbim de cuplurile în care unul dintre ei este plecat în străinătate, iar copiii rămân aici cu celălalt partener. Vorbim de relații de toate felurile, nu doar de dragoste. Care ar putea fi trucurile prin care să nu se frustreze? Este o frustrare atunci când tu trebuie să intermediezi totul – nevoi, iubire, boli – printr-o aplicație. Este îngrozitor...

Smaranda Cernescu: Avem nevoie să transpunem realitatea într-un simulacru, într-o zonă virtuală. Să facem acest schimb... Ideea de a reduce sentimentul de frustrare, să îl elimini, nu este posibil.

Prezentator: Cum faci asta concret?

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Smaranda Cernescu: Depinde cât timp durează această distanță. Se recomandă nu mai mult de 21 de zile, avem și noi statistici în acest sens.

Prezentator: Practic, o dată pe lună ar fi bine să te vezi fizic...

Smaranda Cernescu: Da, și ar trebui să fie câteva zile, mai mult de două zile în care să stați împreună. Deci, o dată, frecvența întâlnirilor, durata dintre reîntâlniri să nu fie foarte mare, altfel se transformă relația. Scade coeficientul de iubiți, în termen de amor, și crește coeficientul de prietenie.

Prezentator: Ca să nu te frustrezi, înseamnă să vorbești mai mult într-o zi, să faci un program, o rutină. Sună așa, de parcă ai avea încă un stres în plus, dar cum te poți organiza mai bine pentru a susține această relație la distanță?

Smaranda Cernescu: Partea bună în relația la distanță este că te duce într-o zonă în care ai șansa să vorbești mai mult despre emoțiile și gândurile tale, dacă ești dispus să o faci. Altfel, când stați în aceeași casă, există riscul de a rămâne în zona pragmatică: ce facem diseară, ce gătim, când spălăm vasele etc.

Asta poate fi un avantaj: să lărgești spectrul discuțiilor și să abordezi alte subiecte. Cum comunicăm sau cum transmitem poate deveni cheia care deschide sau blochează niște căi. Este bine ca, pe lângă partea practică, să avem și acel romantism al vieții, acea autenticitate care ține strict de cuplu și de iubire.

Prezentator: Ca o concluzie: mai puțină frustrare și mai multă organizare sau mai multă investiție în relație și comunicare.