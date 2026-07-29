Ce-ar fi dacă ai putea lucra de la distanță timp de 30 de zile din Alpii italieni și, în același timp, să contribui la un studiu științific despre modul în care corpul uman se adaptează la altitudine? Un program special le oferă participanților această experiență neobișnuită, combinând munca remote, cercetarea medicală și viața în mijlocul munților.

Italia caută voluntari care să locuiască o lună gratis în Alpi. Toate cheltuielile sunt acoperite - Profimedia

Participanții selectați vor locui timp de o lună la o altitudine de peste 2.000 de metri, într-un mediu în care specialiștii vor analiza reacțiile organismului la condițiile de altitudine. Studiul urmărește modul în care corpul se adaptează la schimbările de mediu, precum nivelul mai scăzut de oxigen, presiunea atmosferică redusă și modificările de rutină zilnică, scrie publicația Click Petróleo e Gás.

Programul este prezentat ca o combinație între "workation" - conceptul prin care oamenii lucrează dintr-o destinație de vacanță - și cercetare științifică. Participanții își pot continua activitatea profesională de la distanță, în timp ce iau parte la monitorizări și evaluări realizate de cercetători.

Cercetările privind viața la altitudine arată că expunerea prelungită la astfel de condiții poate produce schimbări importante în organism. Studiile medicale au analizat efectele hipoxiei, adaptarea cardiovasculară și modificările metabolice ale persoanelor care locuiesc sau muncesc în zone montane, potrivit centrului de cercetare Eurac Research din Bolzano, Italia.

Articolul continuă după reclamă

Experiența are loc în peisajul spectaculos al Alpilor italieni, unde participanții vor putea combina programul de lucru cu activități în natură. Organizatorii pun accent pe componenta științifică, dar și pe oportunitatea de a testa un nou mod de viață, în care munca nu mai este legată de un birou tradițional.

Astfel de inițiative apar pe fondul creșterii fenomenului de muncă la distanță, care le permite angajaților să își desfășoare activitatea din locații diferite față de domiciliul obișnuit. Cercetătorii sunt interesați tot mai mult de modul în care schimbarea mediului influențează sănătatea, productivitatea și starea de bine.