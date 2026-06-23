Analist, despre jocul făcut de Simion şi de ce Nicuşor Dan trebuie să numească acum un premier de la PSD

Radu Delicote, specialist în marketing politic, a explicat într-un interviu în exclusivitate acordat lui Marius Pancu, pentru Observatorul de Noapte, ce joc politic făcut ieri AUR, la votarea Guvernului Veştea în Parlament.

Amintim că Guvernul Veştea a căzut la votul din Parlament, cu doar 189 de voturi obţinute, cu mult în spatele pragului de 233 de voturi necesare pentru învestire. Politic, lovitura de graţie pentru cabinet a venit de la George Simion şi de la AUR, care au decis boicotarea şi părăsirea sălii înainte de votul de învestire. Privitor la ce urmează, procedura este clară: după respingerea oficială a cabinetului, mingea se întoarce la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a chemat deja partidele la consultări.

"AUR a tras electorat de la PSD cu aspiratorul pe toate părţile"

"AUR a făcut 2+1 jocuri. Unu, a fost șansa lui George Simion să redevină vocea numărul 1 din partid, pentru că a fost eclipsat în ultima perioadă de către Petrișor Peiu ... Doi la mână, AUR s-a poziționat ca principalul câștigător, alături de Ilie Bolojan, din această criză politică, la nivel electoral. Și, trei la mână, mi-a plăcut foarte mult, la nivel strategic, invitația pe care George Simion i-a făcut-o lui Adrian Veștea la sediul partidului. A vrut să arate clar cine este deținătorul matematicii emoționale în Parlament în momentul de față. Evident, nu atacând acest guvern, ci punând PSD pe locul 2, trăgând electorat de la PSD cu aspiratorul pe toate părțile. Astăzi, AUR s-a poziționat electoral cel mai puternic dintre toate partidele", a explicat Radu Delicote, specialist în marketing politic.

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De ce este obligat Nicuşor Dan să numească acum un premier PSD

După respingerea Guvernului Veştea în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan nu mai poate veni cu o propunere de premier "de formă", fără susţinere politică reală, cu alte cuvinte este obligat să numească fie un premier PSD, fie un premier care să fie deja negociat cu AUR, susţine analistul.

"Nicușor Dan trebuie, mai mult ca sigur, să reconvoace partidele la consultări și să vină cu o nouă propunere. Atenție, și o nuanță importantă pe care vreau să o menționez: este o hotărâre a Curții Constituționale din anul 2020 care spune negru pe alb că președintele trebuie să vină neapărat cu o propunere de premier care să strângă majoritate parlamentară. Deci, de această dată, nu poate să vină cu orice nume aruncat pe scena politică, pentru că este o negociere sau alta. Trebuie să fie un nume care poate să strângă o majoritate reală și, dacă ulterior ar pica, am intra în scenariul atomic al alegerilor anticipate. Cu alte cuvinte, un premier PSD sau un premier care să fie deja negociat cu AUR. Deci, în momentul de față, intrăm în logica unei alianțe extinse, poate PSD plus AUR", a mai subliniat Delicote.

Cum iese Nicuşor Dan din criza politică

Delicote consideră că preşedintele Nicuşor Dan "iese foarte slăbit" ca imagine din această criză politică, iar despre legitimitatea promisiunilor făcute de şeful statului spune că acesta riscă să devină un "Klaus Iohannis 2".

"Nicuşor Dan o să devină un Klaus Iohannis 2 până cu un an înainte de campania electorală. Va proceda la fel cum a făcut şi în mandatul de primar general, deci, practic, va dispărea din perspectiva expunerii pe agenda publică, poate voit, poate doar forţat de împrejurările funcţiei şi mandatului pe care îl are. Dar, în principal, voit va dispărea de pe agenda publică şi va reapărea strategic cu un an înainte de campania electorală. În mod normal, dacă nu există o majoritate calificată în Parlament care să-l demită, ceea ce azi nu este cazul. Dar acesta este un scenariu, pentru că nemulţumirea publică este mare, iar partidele pot capitaliza bine-mersi pe această nemulţumire, inclusiv folosindu-se de acest narativ. Nicuşor Dan va deveni masă de manevră electorală în comunicarea şi în atacul dintre partide", a apreciat Delicote.