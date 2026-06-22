Grindeanu spune că nu va refuza postul de premier: PSD nu va vota guvern PNL-USR-UDMR
Sorin Grindeanu a declarat, în timpul votului de învestire pentru Guvernul Veștea, că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și că e dispus să își asume guvernarea.
Șeful PSD a ieșit la declarații înainte de terminarea votului din Parlament, în momentul în care era clar că Guvernul Veștea nu va trece.
"PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil, care să intre rapid în pâine. Mai avem 70 de zile până când se închide PNRR, iar România are de recuperat foarte mulți bani. PSD a votat, toți colegii mei, o să vedem rezultatul votului", a declarat Grindeanu.
Șeful PSD l-a lăudat pe Adrian Veștea pentru că a mers până la vot.
"Vreau să îl felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, e un om responsabil, care a dorit și dorește binele, care dorește ca România să aibă ceea ce își dorește orice om de bună credință: un guvern stabil, care să facă politici publice pentru români, ca să nu intrăm în zone de derapaj economic", a declarat Grindeanu.
PSD nu votează guvern minoritar PNL-USR-UDMR
Sorin Grindeanu a declarat că nu va fugi de funcția de premier, dacă va fi desemnat de președinte, și că partidul său nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.
"La cum știu eu PSD, nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni președintele va acorda acest mandat PSD, o să vedem în ce formulă venim în fața Parlamentului. Dar PSD nu fuge de această responsabilitate, vă mai spun o dată."
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