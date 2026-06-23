Cine a ieșit învingător și cine a pierdut după respingerea Guvernului Veştea. Analist: PSD pierde votanţi

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că PSD este principalul înfrânt din criza declanşată de eşecul desemnării premierului Veştea, iar consecinţele se vor vedea atât în plan politic, cât şi în interiorul partidului.

În opinia sa, după încheierea procedurii actuale, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să reia consultările şi să vină cu o nouă propunere de prim-ministru desemnat. "O nouă rundă de consultări, care poate să fie rapidă sau nu, după care, în funcţie de rezultatul consultărilor, face o propunere de prim-ministru desemnat", spune politologul. El adaugă faptul că "PNL i-a stabilit linia pe care trebuie să o facă", astfel încât preşedintele nu mai are prea mult spaţiu de manevră.

2 scenarii după eşecul Guvernului Veştea

Pîrvulescu crede că rămân doar două variante: "Ori un guvern PSD susţinut de PNL, UDMR şi USR, ori un guvern minoritar cu PNL, UDMR, USR susţinut PSD". În aceeaşi logică, el subliniază că un guvern are nevoie de o majoritate clară şi că partidele au demonstrat că nu reuşesc să o construiască singure. "Partidele nu au capacitatea să mobilizeze majorităţi", spune acesta.

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Un punct central al analizei sale este rolul lui George Simion. Pîrvulescu afirmă că liderul AUR a ieşit cel mai bine din această confruntare. "Singurul învingător din această confruntare este George Simion", spune el, explicând că AUR nu avea niciun interes să susţină formula guvernamentală discutată. În opinia sa, prin refuzul de a participa la jocul politic, AUR a câştigat capital electoral şi şi-a întărit poziţia internă.

Politologul consideră că PSD a pierdut şi pentru că a mizat pe apropierea de AUR. "PSD pierde votanţi în favoarea AUR", afirmă el, adăugând că această strategie a fost o eroare care a împins partidul într-o poziţie defensivă. În evaluarea sa, social-democraţii au crezut că pot obţine prin compromisuri o majoritate pe care nu o aveau, iar rezultatul a fost tocmai inversul celui dorit.

"Atacul este împotriva instituţiilor României"

Pîrvulescu vede în această criză şi o problemă mai largă a sistemului politic. El spune că este "absolut anormal" ca un partid de aproximativ 20% să ajungă să condiţioneze formarea guvernului. În opinia sa, "atacul este împotriva instituţiilor României", iar conflictul politic actual arată incapacitatea partidelor de a evalua riscurile şi de a proteja stabilitatea democratică.

Despre Nicuşor Dan, Pîrvulescu spune că acesta nu putea răspunde cererilor venite din zona AUR şi că, din punct de vedere aritmetic, presiunea politică a fost foarte greu de gestionat. "Marja de manevră a preşedintelui este foarte mică", afirmă el, sugerând că viitoarele soluţii vor depinde de o nouă negociere între partidele mari.

Politologul crede că şi disidenţii din PNL şi-au consumat şansa odată cu votul de astăzi. "Şansa lor a fost epuizată astăzi prin acest vot", spune Pîrvulescu, estimând că eventualele contestaţii vor rămâne doar în plan juridic. "Vor fi cu siguranţă excluşi toţi", adaugă el, în privinţa celor care au încălcat disciplina de partid.