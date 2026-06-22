Liderul AUR George Simion a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, că nu va obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, la îmvestirea guvernului, însă el şi toţi oamenii din această sală care nu sunt trădători să vor ridica în picioare şi vor părăsi această sală sinonimă cu trădarea.

George Simion a decis ca parlamentarii AUR să plece din sală înaintea votului - Profimedia Images

”Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu şi toţi oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea şi de mâine aşteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru ţara noastră, pentru poporul român”, a spus George Simion în plenul reunit.

El a menţionat că AUR nu trădează şi există o majoritate a românilor care nu trădează.

Simion: Nu mai putem sta cu coloana îndoită

Articolul continuă după reclamă

”Ni s-a promis din aceste bănci, în aceste săli, în aceste instituţii, prosperitate. Şi, din păcate, România a ajuns pe ultimul şi penultimul loc în toate topurile din ţara noastră. Ni s-a promis libertate şi democraţie şi din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României şi politica au devenit sinonime cu trădarea”, a precizat Simion în plenul reunit.

”Mă uit către poporul român şi îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduşi de nişte trădători. Trebuie să stăm drepţi, trebuie să stăm în picioare demni şi mândri de ceea ce am fost şi suntem”, a adăugat liderul AUR.

Ulterior, George Simion a scris pe Facebook că "guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările