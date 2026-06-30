Bolojan vrea sesiune extraordinară în iulie pentru proiectele din PNRR: Parlamentarii pot vota online

Premierul interimar Ilie Bolojan va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, în vederea dezbaterii proiectelor de lege care stau la baza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

El a declarat marți seară, într-o emisiune la TVR, că "având în vedere probleme cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor".

"Mai avem încă cinci proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare și pentru asta am luat legătura astăzi, voi lua și mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu președinții de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în așa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depășesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România", a afirmat Bolojan.

El a subliniat că parlamentarii vor putea vota inclusiv online.

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"Pe perioada unei sesiuni excepționale, atât senatorii, cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online. Deci, dacă din motivul obiective nu pot veni în București, există această posibilitate și aceste legi care sunt legi de tip reforma, cum este Codul de urbanism, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcționarilor publici", a adăugat premierul.

El a lăsat să se înțeleagă că sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie. Totodată, Bolojan și-a exprimat speranța că actele normative vor trece de votul parlamentar printr-o "susținere transpolitică așa încât România să nu piardă aceste finanțări".