Călin Georgescu şi George Simion îndeamnă la suspendarea lui Nicuşor Dan. Şeful AUR cere alegeri anticipate

Călin Georgescu i-a îndemnat azi pe parlamentari să-l suspende pe presedintele Nicuşor Dan, pentru "forma abuzivă" în care a propus noul Guvern. Şi liderul AUR, George Simion, a făcut un "sondaj" pe Facebook privind suspendarea preşedintelui şi a cerut alegeri anticipate.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut "fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară" să înceapă procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan. Îi reproşează forma "abuzivă" şi "sfidătoare" în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou Guvern.

Georgescu a venit marţi la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, însă a stat doar câteva minute în sediul instanţei, procesul fiind amânat pentru luna august. La ieşire, în faţa susţinătorilor, Georgescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ocupă "ilegal" Palatul Cotroceni şi i-a îndemnat pe parlamentari să înceapă procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui, fiind nemulţumit de modul în care şeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze nou Guvern.

"Lovitura de stat, care a început pe 6 decembrie 2024, a atins zilele trecute apogeul - adică, ziua de 4 iunie 2026, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democraţiei româneşti, anulând total alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024 şi vocea poporului, prin forma abuzivă şi sfidătoare a propunerii de Guvern. Se impune asumarea răspunderii de către iniţiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic şi social masiv. Şi, în acelaşi timp, aceeaşi răspundere o poartă şi partidele politice care vor vota acest Guvern. Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ faţă de ţară şi popor - a venit vremea să vă ridicaţi, este momentul ca imediat să începeţi procedura de suspendare împotriva preşedintelui ilegal de la Cotroceni. Şi asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat, pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziţie care pune în dificultate întregul stat român", a susţinut Georgescu, citat de Agerpres.

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În opinia sa, întoarcerea la democraţie înseamnă "turul doi înapoi". "Se pune problema viitorului naţiunii române, pentru că se iau acţiuni nechibzuite şi distructive, iar fiecare oră care trece şi nu se acţionează este o oră în plus în care acest personaj demontează cărămidă cu cărămidă fundaţia naţiunii române. (...) Dacă nu acţionaţi acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunităţii de a intra pe firul democraţiei. Ridicaţi-vă, aveţi atitudine, apăraţi ţara, înainte ca ultima lumină a democraţiei să se stingă definitiv. Momentul este acum şi nu există mâine. Întoarcerea la democraţie înseamnă turul doi înapoi, înseamnă desecretizarea şedinţei CSAT şi a şedinţei informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024", a spus Călin Georgescu.

Şi George Simion, preşedintele AUR, a lansat azi pe Facebook un "sondaj online" legat de suspendarea lui Nicușor Dan şi alegeri anticipate. "Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)", a transmis acesta.

În dosarul pentru care s-a prezentat marţi în instanţă, Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale). În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

''În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică prolegionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa", au explicat procurorii.