Călin Georgescu, verificat pentru parcursul său universitar. Auto-suspendarea ține ancheta pe loc

Cercetarea profesională care îl vizează pe Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, nu poate fi încheiată din cauza auto-suspendării sale din funcție. Lector la Universitatea Pitești din 2021, acesta face obiectul unei sesizări depuse la Comisia de Etică, la sfârșitul anului 2024, de către un coleg din cadrul instituției, potrivit News.ro.

Pe 5 decembrie 2024, la doar zece zile de când Călin Georgescu câştigase clar turul întâi al alegerilor prezidenţiale din România, cu 22,94%, un cadru didactic trimitea o sesizare pe adresa Comisiei de Etică a Universităţii Piteşti.

Coleg cu Georgescu, reclama mai multe aspecte legate atât de poziţiile publice ale acestuia, cât şi de parcursul profesional.

Voia să ştie cum a obţinut postul de lector, dacă are un curs de pedagogie care să-i permită să activeze în învăţământ şi dacă este la zi cu controlul medical şi cel de medicina muncii.

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La mai bine de un an şi jumătate de la depunerea sesizării, răspunsul se lasă aşteptat dintr-un motiv tehnic: Călin Georgescu s-a auto-suspendat din funcţie din perioada campaniei electorale din 2024 şi a prelungit decizia până la finalul actualului an universitar.

Cum a ajuns Călin Georgescu lector la Universitatea Pitești

Călin Georgescu a ajuns la catedra piteşteană prima dată în 2021, când a avut cursuri plătite cu ora. În 2022, devenea lector universitar, cu un salariu lunar de 6.000 de lei, conform declaraţiei de avere.

Pentru obţinerea catedrei a susţinut un concurs, ca unic participant, în cadrul Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate - Universitatea din Piteşti.

S-a suspendat din funcţie doi ani mai târziu, imediat după ce a obţinut prima poziţie la alegerile prezidenţiale, şi a rămas suspendat inclusiv în prezent.

"În ceea ce priveşte activitatea domnului Călin Georgescu în cadrul universităţii, vă putem spune că şi în decursul anului universitar 2025 – 2026, contractul individual de muncă al domniei sale este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi deciziile instituţionale în vigoare", au transmis reprezentanţii Universităţii Piteşti, la solicitarea News.ro.

"Pe durata suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcţiei didactice deţinute (aceea de lector universitar). Domnia sa este suspendat la cerere începând cu data 25.11.2024. Activitatea domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei cercetări însă, fiind suspendat, nu se poate finaliza această acţiune", au mai transmis reprezentanţii Universităţii Piteşti.

Cazul său figurează, anonimizat, în Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară referitor la situaţia respectării normelor de etică şi deontologie universitară în cadrul Politehnicii Bucureşti.

Este vorba de Sesizarea transformată în Dosarul nr. 49/ 05.12.2024. "Un cadru didactic sesizează CEU (Comisia de Etică Universitară, n.r.), în legătură cu un alt cadru didactic din cadrul CUP (Universităţii Piteşti, n.r.), pentru a analiza comportamentul, afirmaţiile şi acţiunile sale reprobabile prin prisma acţiunilor sale extremiste şi antidemocratice", se arată în raportul anual al Comisiei de Etică din cadrul Politehnicii Bucureşti.

Întrebat pe 15 martie, la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanţare pe care le are în prezent, a evitat un răspuns concret.

"Dumnezeu ne ţine pe toţi. Şi pe mine, şi pe dumneavoastră, şi pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de aşa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunări - să spun aşa - ale sistemului nu-mi fac cinste în faţa lui Dumnezeu", a transmis atunci Călin Georgescu.

Poziția Politehnicii București față de declarațiile și activitatea sa politică

News.ro a cerut un punct de vedere referitor la activitatea curentă a lui Călin Georgescu şi de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnică Politehnica Bucureşti, care coordonează centrul universitar Piteşti. Răspunsul nu a venit până la publicarea acestui material.

Reprezentanţii instituţiei au exprimat o poziţie pe 5 decembrie 2024, exact în ziua în care un coleg făcea sesizarea care îl viza pe Călin Georgescu.

"Politehnica Bucureşti este o instituţie academică modernă, cu o tradiţie îndelungată în promovarea excelenţei în educaţie, cercetare şi inovare, bazată pe valori fundamentale precum integritatea, imparţialitatea şi respectul pentru diversitate de opinii", transmiteau reprezentanţii Politehnicii, prin intermediul unui comunicat de presă.

În virtutea autonomiei universitare, enunţau câteva principii esenţiale.

"Politehnica Bucureşti susţine libertatea de exprimare a membrilor săi, în limitele legii şi ale eticii academice. Implicarea individuală a cadrelor didactice în activităţi politice reprezintă un drept personal", se arăta în comunicatul de presă din 5 decembrie 2024.

"Politehnica Bucureşti este o instituţie apolitică şi imparţială, neangajată în susţinerea vreunui candidat sau a vreunei formaţiuni politice. În acest sens, orice opinii sau declaraţii publice făcute de membrii comunităţii noastre trebuie înţelese ca strict personale, nereflectând poziţia instituţiei, fiind separate de misiunea academică", se mai arăta în comunicatul de presă transmis de reprezentanţii Politehnicii în urmă cu mai bine de un an şi jumătate.