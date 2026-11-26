Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu propunerea făcută de Polonia ca NATO să doboare drone deasupra Ucrainei dacă acestea se îndreaptă către un stat membru al Organizaţiei Tratatul Atlanticului de Nord, că analiza făcută în urmă cu un an pe acest subiect a arătat că un asemenea demers ar înseamna o cobeligeranţă. ”Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez”, a arătat şeful statului.

Ce a răspuns Nicuşor Dan când a fost întrebat dacă este de acord ca NATO să doboare drone deasupra Ucrainei - arhivă

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dacă situaţia de securitate va fi discutată din nou la Consiliul European, scrie News.ro.

”Este un Consiliu excepţional cu o singură temă. Şi în fine, mai sunt tangenţial discuţia cu Parlamentul European, prezentarea lucrurilor importante din Parlamentul European şi o discuţie pe Banca Centrală Europeană. Dar este un singur subiect mare pentru acest Consiliu - bugetul european pe ‘28-‘34. Evident, în discuţii informale cu liderii o să vină subiectul securitate în Marea Neagră şi în urma discuţiei pe care am avut-o cu secretarul general, a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securităţii la Marea Neagră şi subiectul tot apare acolo în discuţiile cu aliaţii în cadrul NATO”, a declarat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă este de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să poată doborî drone sau rachete deasupra Ucrainei în cazul în care traiectoria acestora vizează un stat NATO.

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”La momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranţă. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce ştiu eu de discuţia pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a răspuns preşedintele Dan.