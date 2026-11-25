Premierul Luca Niculescu a declarat, miercuri, de Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, că siguranţa femeilor şi a fetelor nu este un privilegiu, ci este un drept pe care statul are obligaţia să-l garanteze. El a arătat că le cere colegilor din guvern să ia cât mai repede măsurile pentru aplicarea integrală a legii împotriva femicidului.

Premierul Luca Niculescu a declarat la Conferinţa ”Parteneri pentru siguranţă. Împreună împotriva violenţei domestice” că este o temă la care este foarte sensibil, o temă care este foarte apropiată sufletului lui.

”Vă mulţumesc pentru invitaţia la această conferinţă, care aduce în discuţie o realitate dureroasă pentru prea multe femei din România, şi vă felicit, felicit Parlamentul României, mulţumesc în mod special doamnelor senatoare şi deputate care, dincolo de diferenţele politice dintre dumneavoastră, aţi reuşit să lucraţi împreună pentru a găsi soluţii şi pentru a menţine tot timpul acest subiect pe agenda publică, chiar dacă, recunosc, într-o ţară ca România, nu e întotdeauna cel mai simplu”, a declarat premierul în cadrul evenimentului.

Luca Niculescu a arătat că Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, pe care o marcăm azi, şi cele 16 zile de activism care urmează, sunt un bun prilej de a vorbi despre ce s-a reuşit şi mai ales despre ce avem de făcut.

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”Femeile şi fetele contribuie în toate domeniile la dezvoltarea societăţii noastre (..) şi totuşi, pentru multe dintre ele, siguranţa nu este un lucru de la sine înţeles. Vorbim despre violenţă fizică, despre intimidare, despre control, despre încălcarea conştiinţământului, dar şi din ce în ce mai mult despre abuzurile din mediul digital. Iar siguranţa femeilor şi a fetelor nu este un privilegiu, este un drept pe care statul are obligaţia să-l garanteze”, a afirmat şeful Executivului.

Premierul a subliniat că nici o femeie nu trebuie să trăiască cu teamă, cu atât mai puţin în propria casă, acolo unde trebuie să se simtă în cea mai mare siguranţă.

”Într-adevăr, România a făcut progrese importante în ultimii ani. Consolidarea mecanismelor ordinelor de protecţie, monitorizarea electronică a agresorilor, dezvoltarea serviciilor sociale şi de sprijin pentru victime sunt câţiva dintre paşii foarte concreţi pe care i-am făcut. Adoptarea legii numărul 53 din acest an, privind prevenirea şi combaterea feminicidului şi violenţelor care îl precedă, precum şi aprobarea recentă a metodologiei unitare de colectare a datelor în acest domeniu, sunt alţi paşi importanti. Şi le cer colegilor din guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a acestei legi, în special pentru aprobarea instrumentelor de evaluare şi de gestionare a riscurilor”, a mai spus Luca Niculescu.

El a menţionat că ”nu este suficient să avem legi bune, ci trebuie să avem capacitatea de a interveni la timp, înainte ca o situaţie de abuz să se transforme în tragedie”.

”Aplicarea legii, buna funcţionare a mecanismelor de protecţie trebuie să rămână priorităţi pentru toate instituţiile responsabile. Poliţia, justiţia, serviciile sociale, sistemul medical şi şcoala trebuie să lucreze mai bine împreună, şi cu societatea civilă. Şi trebuie să acordăm mai multă atenţie prevenirii”, a afirmat premierul, el adăugând că şcoala are un rol esenţial în a învăţa pe tineri ce înseamnă respectul, respectul ce înseamnă egalitatea, ce înseamnă demnitatea.

”Dar aceste lucruri se învaţă şi acasă, în familie, în comunitate, prin exemplele pe care noi, adulţii, le dăm în viaţa de zi cu zi. Şi aş vrea să vă mulţumesc tuturor celor care lucraţi zi de zi pentru a sprijini şi pentru a proteja victimele. (..) Este o muncă adesea nevăzută care cere multă răbdare, care cere multă empatie, care cere multă responsabilitate. Prin ceea ce faceţi, le ajutaţi pe aceste femei nu doar să iasă dintr-o situaţie de pericol, ci să-şi recapete încrederea şi să-şi reconstruiască viaţa”, a spus el.

Prim-ministrul Niculescu a precizat că progresele din ultimii ani ne dau motive de încredere, dar evident că mai avem multe de făcut.

”Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieţi salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reuşim să le prevenim”, a arătat Luca Niculescu, el precizând că a decis să poarte un simbol portocaliu, o cravată făcută de un producător român şi invită pe toţi cei prezenţi să poarte în cele 16 zile, din când în când, un astfel de simbol, până pe 10 decembrie.

”Violenţa împotriva femeilor, cum spunea doamna Gorghiu, nu este o problemă a femeilor, este o problemă a întregii societăţi, unde noi bărbaţii avem o responsabilitate aparte. Vă mulţumesc, vă asigur de întregul sprijin al Guvernului României. Într-adevăr, sunt prea puţine femei în acest guvern, nu o să revin asupra motivelor, dar vă asigur că în Cancelaria Premierului şi în structurile de conducere sunt multe femei. (..) Ştiţi că puteţi conta întotdeauna pe mine şi pe Guvernul României”, a afirmat premierul în finalul discursului.