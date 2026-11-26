În Egipt s-a dezlănţuit iadul pe o şosea! 31 de oameni au murit şi alţi zeci au fost răniţi după ce o cisternă cu combustibil s-a răsturnat şi a provocat un incendiu uriaş lângă Cairo. Flăcările au înghiţit tot ce au întâlnit în cale!

Iadul s-a dezlănţuit la nici 15 kilometri de celebrele piramide din Giza, pe una dintre cele mai circulate şosele de lângă Cairo. Cisterna care transporta combustibil s-ar fi izbit de un parapet înainte să se răstoarne şi să se transforme într-o bilă de foc. Ce a urmat a fost un adevărat dezastru.

"Te rog, pentru numele lui Dumnezeu, îndepărtează-te!"

"E haos total, nu înţelegi nimic!", se aud oamenii.

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Ca să îşi salveze viaţa, şoferii şi pasagerii şi-au abandonat maşinile şi au luat-o la fugă - printre claxoane, ţipete şi foc. Nu toţi au mai avut însă timp să scape. Flăcările s-au extins cu o viteză uluitoare şi au înghiţit maşinile una după alta.

"Slavă Domnului că eram pe motocicletă şi am putut să ne întoarcem. Erau foarte multe cadavre", spun martorii.

Din vehicule a mai rămas doar caroseria.

Salvatorii au făcut tot ce au putut. Disperaţi, apropiaţii victimelor s-au adunat în faţa spitalelor, în speranţa că vor afla o veste despre cei dragi. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce a declanşat tragedia. Primele indicii arată că şoferul ar fi pierdut controlul cisternei din cauza unei defecţiuni la sistemul de direcţie.