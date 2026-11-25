Deputaţii au adoptat, miercuri, moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete. "Nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal", a spus el, făcând referire la Vlad Voiculescu pe care îl acuză că ar fi scris moțiunea.

Moțiunea împotriva ministrului Sănătății a trecut cu 154 de voturi. Rogobete: "Nu am cum să îmi dau demisia"

Moţiunea intitulată ”Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!” a trecut cu 154 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri. 6 deputați din cei 268 prezenți în sală nu au votat. Cei care s-au abținut au fost deputații UDMR, iar cei care nu au votat au fost de la minorități.

Alexandru Rogobete a precizat, după ce a fost adoptată moţiunea simplă, că nu va demisiona.

”Dincolo de circul care îi caracterizează, pentru că doar atât ştiu să facă, nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generaţii. Nu am cum să îmi dau demisia de o moţiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru ţara asta niciodată”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

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USR și PNL îl acuză pe Rogobete că este atât de preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri cu el însuşi, încât nu reuşeşte să gestioneze criza de medicamente esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice, aşa cum nu a reuşit nici să folosească banii europeni pentru construcţia şi modernizarea spitalelor din România.

"Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere", precizează USR într-un comunicat oficial.

Ministrul Sănătăţii afirmă că această moţiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care îl atacă în mod abject, minte prin omisiune şi manipulează informaţiile.

"Moţiune parlamentară sau răfuială personală? Această moţiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune şi manipulează informaţiile. De altfel, chiar domnul Voiculescu susţine public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moţiune", a arătat Alexandru Rogobete, marţi, într-o postare pe Facebook.