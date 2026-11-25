Bucureştiul rămâne cel mai atractiv oraş din România pentru tinerii de până în 30 de ani, care caută o rampă de lansare în carieră, potrivit unui sondaj Imobiliare.ro .

Pe măsură ce înaintează în vârstă, însă, românii încep să caute alte lucruri: o calitate mai bună a vieții, apropierea de familie și accesul la activități sociale și culturale. Brașovul ajunge astfel în topul preferințelor generațiilor mai mature.

Bucureștiul, preferatul tinerilor

Aproximativ 35% dintre respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani consideră că Bucureștiul este cel mai atractiv oraș din România. Capitala este văzută în primul rând ca un loc în care pot găsi mai ușor un loc de muncă și pot obține salarii mai mari. Oferta universitară este un alt avantaj, menționat de 11% dintre tinerii participanți la sondaj.

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La distanță se află Brașovul, preferat de 16% dintre tineri, și Cluj-Napoca, ales de 12%. Iașiul și Timișoara au obținut câte 8% din opțiuni.

Brașovul atrage generațiile mai mature

Pentru persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani, competiția dintre București și Brașov este mult mai strânsă. Capitala este preferată de 24% dintre respondenți, în timp ce orașul de la poalele Tâmpei este ales de 22%. În cazul acestei generații, calitatea vieții devine principalul criteriu în alegerea locului în care ar vrea să trăiască, urmată de oportunitățile de carieră.

Brașovul trece însă pe primul loc în preferințele celor cu vârste între 46 și 61 de ani, cu 25% dintre opțiuni. Bucureștiul rămâne atractiv pentru mai bine de unul din cinci respondenți. Pentru această categorie de vârstă, contează în special calitatea vieții, apropierea de familie și accesul la activități sociale și culturale.

Orașul de la poalele Tâmpei conduce și în cazul seniorilor, cu vârste între 62 și 80 de ani. Brașovul este ales de 17% dintre aceștia, urmat foarte aproape de București, cu 16%, și Sibiu, cu 11%. La această vârstă, apropierea de familie și prieteni devine unul dintre cele mai importante motive pentru o eventuală mutare.

Ce îi împiedică pe români să se mute

Indiferent de vârstă, costurile locuințelor și cele legate de mutare reprezintă principala piedică. Aproximativ șase din zece tineri consideră relocarea în Capitală un proces costisitor. În cazul generațiilor mai mature, responsabilitățile de familie cântăresc tot mai mult în decizia de a rămâne în orașul actual.