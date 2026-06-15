Este din nou cutremur pe scena politică. Vestea că Veştea a fost desemnat, peste noapte, pentru funcţia de premier, fără acordul PNL şi fără consultări oficiale cu partidele politice, a pornit un război între preşedinte şi premierul interimar. Liderii PNL îl acuză pe Nicuşor Dan că încearcă ruperea partidului şi refacerea coaliţiei cu PSD. În acest moment PNL pare împărţit în două tabere, dar testul suprem va fi în această după-amiază. Adrian Veștea se confruntă cu propriul partid, după numirea-surpriză. PNL decide dacă va susține sau nu noul guvern, dar și dacă îl va sancționa pe Veștea pentru acceptarea nominalizării fără consultarea conducerii.

Premierul desemnat Adrian Veștea susține că președintele Nicușor Dan i-ar fi dat asigurări, în momentul desemnării, că va obține o majoritate în Parlament și că va avea toate voturile necesare pentru a fi instalat în funcție la Palatul Victoria.

Cel puţin 240 de parlamentari l-ar susţine pe Veştea

Adrian Veștea susține că, în acest moment, din calculele sale ar exista cel puțin 240 de parlamentari care ar vota guvernul pe care îl va propune, în condițiile în care ar avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a trece de testul Parlamentului. Surse Observator spun că, inclusiv în Partidul Național Liberal, ar exista în acest moment în jur de 20 de parlamentari, poate 25 de parlamentari, care provin din 18 filiale județene și care ar fi dispuși să voteze un guvern condus de Adrian Veștea. Asta în contextul în care cealaltă tabără din partid, mă refer aici la apropiații și fidelii lui Ilie Bolojan, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a luat această decizie de a-l desemna pe Adrian Veștea sfidând, practic, Constituția, pentru că nu au existat consultări cu partidele politice, iar Adrian Veștea nu a fost propus oficial de niciun for de conducere al Partidului Național Liberal.

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Şedinţă la PNL şi PSD după desemnarea lui Veştea

Liberalii se vor reuni în această după-amiază, în Parlament, într-o ședință care se anunță extrem, extrem de tensionată. Începe la ora 17:00, în Parlament. Sunt chemați la această ședință toți senatorii și deputații Partidului Național Liberal, de asemenea primarii PNL din marile orașe ale țării, dar și șefii de consilii județene, o ședință în care partidul ar trebui să decidă clar dacă va susține sau nu guvernul condus de Adrian Veștea sau dacă va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Este ședința decisivă, ședința care ar putea rupe Partidul Național Liberal după această mutare făcută de președintele Nicușor Dan, care l-a ales pe Adrian Veștea fără o consultare cu Partidul Național Liberal și fără acordul lui Ilie Bolojan și al liderilor Partidului Național Liberal.

La ora 15:00, în Parlament, va exista o ședință de Consiliu Politic Național a liderilor PSD, de această dată, pentru că și Partidul Social-Democrat trebuie să ia o decizie clară în privința guvernului Veștea, însă aici surse politice spun că social-democrații ar fi dispuși să îl voteze pe Adrian Veștea cu condiția refacerii fostei coaliții de guvernare, practic un guvern PSD, PNL, USR, UDMR condus de Adrian Veștea. Spun surse politice că social-democrații, în funcție și de programul de guvernare și de lista miniștrilor, ar fi gata să își dea votul pentru acest guvern propus de președintele Nicușor Dan. Rămâne de văzut care va fi poziția celor de la UDMR, pentru că în acest context extrem de complicat voturile maghiarilor vor fi extrem de importante, poate decisive pentru instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea, totul în condițiile în care ieri s-au reunit liderii USR, care au decis să rămână în spatele lui Ilie Bolojan.

USR: Nu vom vota Guvernul Veştea

USR a transmis că nu va vota guvernul propus de Adrian Veștea și, de asemenea, că nu va face parte dintr-un guvern alături de Partidul Social-Democrat. Cât despre Adrian Veștea, în această dimineață el spunea că va folosi ca program de guvernare integral programul guvernului Bolojan, din care nu va schimba nicio virgulă. Rămâne de văzut care va fi poziția social-democraților după acest anunț, în condițiile în care știm foarte bine că PSD s-a aliat cu AUR și alte partide suveraniste pentru a demite guvernul condus de Ilie Bolojan.