Liberalii care îl trădează pe Bolojan. Câţi parlamentari PNL ar fi gata să voteze Guvernul Veştea - SURSE

După ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea premier, duminică, la 9 dimineaţa, provocând un un scandal politic de proporţii, războiul se mută acum la vârful PNL. Surse Observator spun că facţiunea lui Hubert Thuma, tabăra anti-Bolojan, ar miza pe voturile a 20-25 de parlamentari liberali pentru Guvernul Veştea.

Război total între Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, după ce preşedintele l-a desemnat duminică premier pe Adrian Veştea, fără acordul PNL. Şeful statului este acuzat că forţează un puci în PNL şi refacerea Coaliţiei cu PSD.

Între timp, 20-25 de parlamentari liberali, care ar veni din 18 filiale, ar vota Guvernul Veştea, potrivit unor surse din aripa lui Hubert Thuma, tabăra formată din nume grele din partid, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Toma Petcu, Rareş Bogdan şi Lucian Bode.

Pe de altă parte, preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a anunţat azi că va vota pentru susţinerea actualului lider al partidului, Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Liberalii au azi, de la ora 17, o şedinţă a Biroului Politic Naţional care îi aduce faţă în faţă pe Veştea şi Bolojan. Au fost chemaţi toţi parlamentarii, primarii din marile oraşe şi şefii de Consilii Judeţene.

Războiul se mută acum la vârful PNL şi totul depinde de cât de puternică este facţiunea lui Hubert Thuma, care urmăreşte refacerea Coaliţiei cu PSD fără Ilie Bolojan.

Înaintea mutării lui Nicuşor Dan, liberalii erau gata să meargă la Cotroceni, la a doua rundă de consultări, cu propunerea unui Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan premier, potrivit surselor Observator.

Liberalii sunt puşi acum în faţa unei alegeri cruciale pentru partid. Au de ales între a-l susţine pe Ilie Bolojan sau a accepta jocul lui Nicuşor Dan şi a reface Coaliţia cu PSD, ceea ce ar însemna, de fapt, "decapitarea lui Ilie Bolojan" de la şefia partidului.

Între timp, Adrian Veştea a transmis că este încrezător că poate face un guvern până la finalul săptămânii.