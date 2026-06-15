Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 15 iunie 2026, la ora 15:00, în format online, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru.

SURSE: Şedinţă PSD înaintea negocierilor cu Adrian Veştea. Ce urmează să decidă social-democraţii - Hepta

Potrivit surselor Observator, şedinţa social-democraţilor va fi una de informare, iar PSD nu va lua astăzi o decizie privind susţinerea sau respingerea viitorului Guvern. Conducerea PSD ar urma să îşi ia mandat pentru discuţiile cu Adrian Veştea, care încearcă să îşi asigure o majoritate parlamentară pentru noul Cabinet.

Sursele citate spun că liderii PSD se vor întâlni marţi cu Adrian Veştea, iar abia după această discuţie partidul va decide dacă susţine sau nu Guvernul propus de acesta.