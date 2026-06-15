Veștea: "Nicușor Dan a cerut discreție. Soţia a aflat cu 10 minute înainte". Ce mesaj i-a trimis lui Bolojan

Adrian Veştea a declarat că desemnarea sa de către Nicuşor Dan pentru funcţia de premier a fost ţinută într-o discreţie totală la cererea preşedintelui. Inclusiv soţia lui Veştea ar fi aflat cu doar câteva minute înainte de anunţul oficial. Premierul desemnat a afirmat că l-a contactat imediat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, pentru a-i explica situaţia, însă acesta nu i-a răspuns la telefon, motiv pentru care i-a transmis un mesaj.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat luni, despre decizia luată de preşedintele Nicuşor Dan, că acesta a zis că ar trebui să păstreze discreţia şi soţia sa a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.00. El a menţionat că l-a sunat imediat după pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care nu i-a răspuns şi atunci i-a trimis un mesaj.

"Referitor la momentul sâmbătă, a fost un moment în care toate aceste discuţii s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului preşedinte, a zis că ar trebui să păstrăm discreţia. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soţia mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9. Am fost nevoiţi să fac acest lucru, fiindcă pe ei expuneam cel mai mult, am doi băieţi, unul este în clasa a 12-a şi are Bacalaureatul, celălalt este student şi este în sesiune şi nu mi-aş fi dorit ca, prin atitudinea mea, să creez un disconfort în această perioadă pentru ţară, pentru faptul că văd eu lucrurile într-un anumit fel. Şi atunci am considerat de cuvinţă să nu-i surprind şi să am decenţa să-i sun", a spus premierul desemnat, la Digi24, despre decizia luată de preşedintele Nicuşor Dan.

El a arătat că l-a sunat pe Ilie Bolojan imediat după conferinţa de presă în care s-a anunţat această nominalizare.

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"Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu şi am aşteptat de bună credinţă să avem un dialog constructiv şi să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu, dar cu siguranţă în cursul şedinţei de astăzi, a şedinţei pe care o avem la nivelul Partidului Naţional Liberal, unde participă oameni responsabili, evident că pot apăra şi persoane care pot fi influenţate, pot avea emoţii, dar cred că în Partidul Naţional Liberal şi la nivelul tuturor organizaţiilor sunt persoane responsabile, asumate, care înţeleg foarte bine care este rolul nostru ca şi membri de partid şi ca preşedinţi de organizaţii", a arătat el.

Întrebat ce mesaj i-a transmis preşedintelui PNL, Adrian Veştea a spus: "V-am sunat, intenţionez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulţumesc!".

Una dintre căile de atac pregătite de aripa Bolojan este atacarea la Curtea Constituţională a României a modului în care Nicuşor Dan a decis desemnarea lui Veştea. Concret, PNL nu poate contesta direct la CCR desemnarea, dar o poate face Senatul, invocând un posibil conflict instituţional. Demersul ar putea să fie făcut prin preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, potrivit surselor Observator.

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a criticat modul în care a fost realizată desemnarea premierului, susținând că președintele ar fi încălcat Constituția prin lipsa consultărilor cu partidele politice.