Ce spune Bolojan despre porecla "Ilie Sărăcie": "E simplu să pui etichete"

"E simplu să pui etichete" a fost răspunsul lui Ilie Bolojam, atunci când a fost întrebat ce părere are despre porecla sa "Ilie Sărăcie".

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor care îl numesc „Ilie Sărăcie” după majorarea taxelor. Bolojan a spus că este simplu să pui etichete și sloganuri, dar greu să îți asumi răspunderea de a scoate țara dintr-o situație dificilă. Declarațiile au venit în contextul nemulțirilor legate de creșterea taxelor și lipsa reducerii cheltuielilor statului.

E uşor să pui etichete

Întrebat ce le răspunde celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”, premierul a declarat: „E simplu să pui etichete, e simplu să vii cu sloganuri pe online sau prin parlament, să fugi după oameni să-i filmezi. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara dintr-o situație dificilă”.

Bolojan a adăugat că nu se ia după înjurături sau strigături. A spus că atunci când te critică un om serios, care a demonstrat că a făcut ceva dificil sau a construit ceva, te gândești dacă are dreptate și îți faci o analiză. Dar când ești înjurat de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau care au alte agende, îți vezi de treaba ta, scrie Mediafax.

Discuția a pornit de la o întrebare venită de la un ascultător. Acesta a scris că taxele au crescut și că oamenii cu salariul minim le resimt primii. A întrebat când vor fi reduse marile salarii din Parlament și conducerile diverselor instituții. De asemenea, a cerut reducerea personalului supradimensionat din aparatul de stat.

Referitor la această nemulțumire, Bolojan a spus că deciziile din iulie, inclusiv majorarea de taxe, au fost necesare să fie adoptate imediat. Altfel, România ar fi intrat într-o suspendare a fondurilor europene la Consiliul Miniștrilor de Finanțe. Asta ar fi creat probleme majore țării.

Suma forfetară la parlamentari se reduce cu 10%

Premierul a recunoscut că întotdeauna când vii cu măsuri care înseamnă reducere de cheltuieli, reducerea posturilor în administrație sau afectarea unei clientele politice, entuziasmul de a le pune în practică nu este atât de mare.

Bolojan a spus că ascultătorul are dreptate când cere echilibru în aceste măsuri. A declarat că a încercat să urmărească acest echilibru în permanență. Dacă România vrea să închidă anul viitor bine și să scurteze perioada de neajunsuri, nu poate face asta decât printr-o reducere de cheltuieli în sectorul public.

Premierul a declarat că i se pare absolut normal ca și cei care conduc să participe la acest cost. Dacă toată lumea are pierderi, printr-o formă sau alta, prin inflație sau prin reducerea unor salarii în administrație, atunci și liderii trebuie să contribuie.

Bolojan a dat exemple concrete. A spus că nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară la parlamentari se reduce cu 10%. Nu se întâmplă nimic dacă bugetele alocate pentru partidele politice se reduc cu 10%. Sunt foarte multe lucruri pe care i se pare normal să le facă.

A explicat că nu este vorba doar despre economii care ar rezolva toate problemele. Sunt două aspecte importante. Orice sumă economisită este foarte importantă pentru că economia mare este o sumă de economii mici. Și, într-adevăr, este o problemă de a arăta oamenilor că și liderii sunt parte la acest efort.

Premierul a spus că speră ca, la finalul acestui an, împreună cu cei din coaliție, să cadă de acord că și aceste măsuri trebuie să le ia. România trebuie să treacă prin această perioadă dificilă cu responsabilitate și echilibru între majorarea veniturilor la buget și reducerea cheltuielilor statului.

