Ilie Bolojan, despre lipsa stabilității în guvernare: "Am improvizat de foarte multe ori"

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România a suferit în ultimii ani din cauza lipsei de constanță în guvernare, afirmând că improvizația a fost o practică frecventă, cu efecte negative pe termen lung asupra funcționării aparatului public, informează News.ro.

În emisiunea Apropo TV, premierul a spus că instabilitatea politică a împiedicat aplicarea unor reforme serioase și coerente, necesare pentru schimbări durabile.

"M-am întâlnit cu premieri din ţările vecine şi mi-au spus că sunteţi al 11-lea premier pe care îl cunosc în România, acelaşi premier dintr-o ţară vecină. Gândiţi-vă că în condiţiile în care ai un an, un an şi jumătate în care ocupi un post de ministru sau de premier sau un post de răspundere, nu ai timpul necesar ca să aplici lucruri serioase, care să aibă efecte pe termen lung.", a spus premierul Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, lipsa continuității în guvernare a dus la un comportament adaptativ, dar nesănătos, atât în administrație, cât și în rândul celor care ar trebui să pună în aplicare politicile publice.

"Ăsta a fost un alt minus al nostru, pentru că nu am avut o constanţă în guvernare. Am improvizat de foarte multe ori şi nu poţi, dacă improvizezi în permanenţă, să ai comportamente pe termen lung, sănătoase, pentru că oamenii se adaptează. Dacă ar fi o stabilitate într-o guvernare, atunci când anunţi nişte măsuri, aparatul public va căuta să le pună în practică, pentru că ştie că acea direcţie va rămâne constantă", a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că instabilitatea determină lipsa de implicare a aparatului administrativ: "Dacă nu este stabilitate într-o guvernare, aparatul public se va uita tot timpul la ceas, mai am şase luni de zile până vor pleca ăştia"

"Sunt comunităţi în care când treci cu maşina dintr-o parte a ţării noastre, vezi diferenţa. Vezi o localitate în care casele sunt aliniate, vezi anumite reguli de urbanism şi vezi localităţi în care casele parcă sunt aruncate cu furca, în care nu există nicio regulă. Şi îţi dai seama de ce lucrurile arată prost aici. Înseamnă că undeva au fost nişte reguli de urbanism pe care oamenii le-au respectat. În altă parte a fost o dezordine totală şi dezordinea în urbanism şi în reglementări înseamnă dezordine în comportamentul oamenilor”, a precizat el, adăugând că în Oradea lucrurile s-au schimbat cu viteză mai mare pentru că orădenii au făcut asta, dar primăria cu minusurile şi cu plusurile ei a stabilit nişte reguli corecte în aşa fel încât oamenii să se comporte corect.", a mai declarat Ilie Bolojan.

