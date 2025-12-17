Antena Meniu Search
Video Marea Britanie vrea să folosească averea lui Roman Abramovici pentru un fond destinat Ucrainei

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că guvernul va iniția transferul a 2,5 miliarde de lire provenite din vânzarea clubului Chelsea către un fond umanitar pentru Ucraina și îl avertizează pe Roman Abramovici că riscă acțiuni în instanță dacă nu cooperează.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 15:59
Marea Britanie va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul a 2,5 miliarde de lire sterline din banii obținuți de Roman Abramovici din vânzarea clubului Chelsea către un fond destinat ajutorului umanitar pentru Ucraina, a anunțat premierul Keir Starmer în Parlament.

Conform The Guardian, Starmer a declarat că suma va fi direcționată către o fundație special creată pentru sprijinirea victimelor războiului din Ucraina și că aceasta este ultima șansă pentru oligarhul rus de a respecta angajamentul asumat.

În caz contrar, guvernul britanic este pregătit să deschidă un proces pentru a obține acces la fonduri.

Roman Abramovici a vândut clubul Chelsea în 2022, sub presiunea autorităților britanice, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Vânzarea a fost permisă cu condiția ca banii să fie folosiți exclusiv pentru sprijinirea victimelor războiului.

Fondurile au fost însă blocate într-un cont bancar din Marea Britanie, pe fondul unor neînțelegeri privind destinația exactă a acestora.

Guvernul britanic susține că a încercat ani la rând să ajungă la un acord cu Abramovici și că blocarea banilor este „inacceptabilă”.

Cancelarul Rachel Reeves a declarat că suma aparține poporului ucrainean și că autoritățile sunt pregătite să ia "toate măsurile necesare" pentru ca banii să ajungă la beneficiari.

Fundația care ar urma să gestioneze fondurile va fi condusă de Mike Penrose, fost director al UNICEF Marea Britanie.

Conform condițiilor licenței, banii nu pot aduce niciun beneficiu personal lui Abramovici sau altor persoane aflate sub sancțiuni.

razboi ucraina marea britanie roman abramovici keir starmer
