Tânăr de 21 de ani din Vâlcea, reţinut după ce şi-ar fi sechestrat şi bătut fosta iubită şi pe prietenul ei

Un tânăr de 21 de ani din comuna Şirineasa este cercetat pentru mai multe acuzaţii după ce, în ultima lună şi-ar fi bătut şi sechestrat de mai multe ori fosta concubină, cu şapte ani mai mare decât el, dar şi pe actualul iubit al acesteia, informează Agerpres.

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul ca, în perioada noiembrie - decembrie 2025, tânărul ar fi exercitat acte de violenţă fizică şi constrângeri asupra fostei sale concubine, respectiv o femeie de 28 de ani, din oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea, precum şi asupra unei alte persoane, faptele fiind săvârşite în mai multe împrejurări, pe raza oraşului Băbeni şi în zone limitrofe", au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reţinut de poliţiştii din Băbeni şi prezentat ulterior magistraţilor Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care au decis continuarea cercetării lui sub control judiciar, pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi şantaj.

