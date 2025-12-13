Antena Meniu Search
Comentariul atipic primit de Ludovic Orban la o postare de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu

Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu, într-o postare publicată pe Facebook. Ulterior a răspuns și unei întrebări venite din partea unui internaut, oferind un detaliu personal care a atras atenția în mediul online.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 17:35
Comentariul atipic primit de Ludovic Orban la o postare de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu - Sursa: Hepta

"Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! Cu astfel de judecători mai există viitor pentru justiția din România", a scris Ludovic Orban pe Facebook, miercuri, 11 decembrie.

Postarea a generat mii de reacții, iar printre comentarii s-a numărat și unul, în care un internaut l-a întrebat pe Orban ce vopsea de păr folosește și dacă își vopsește și sprâncenele.

"Domne, ce vopsea de păr folosiți? Vă dați și pe sprâncene?", a comentat internautul

Răspunsul politicianului a fost  "Nu mă vopsesc"

Nu este pentru prima dată când fostul premier vorbește despre podoaba sa capilară. În trecut a mai primit întrebări pe acest subiect. 

