Ilie Bolojan, despre Nicuşor Dan și susţinerea lui Drulă: "A avut, probabil, preferinţele dânsului personale"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună şi a subliniat că are o relaţie instituţională corectă cu şeful statului, informează News.ro.

Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Cătălin Drulă în campania pentru Primăria Capitalei, Bolojan a spus că preşedintele a avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean, pe care le-a exprimat într-o formă indirectă.

"Dânsul a avut probabil preferinţele dânsului personale, ca cetăţean, pe care într-o formă indirectă le-a exprimat. Asta este situaţia. În ceea ce priveşte atacurile dintre candidaţi, s-a dovedit că această tactică de a ataca, uneori, fără fundament, nu dă roade. Eu cred că, în general, oamenii s-au săturat de atacuri care nu au niciun fel de consistenţă şi s-a văzut că ceea ce a făcut domnul primar Ciucu în această campanie, venind cu un proiect totuşi pozitiv, venind cu soluţii la problemele bucureştinilor, a fost formula cea mai corectă", a spus premierul în emisiunea Friendly Fire, întrebat despre susţinerea pe care preşedintele Nicuşor Dan a arătat-o, în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei, pentru candidatul USR Cătălin Drulă.

El a continuat: "Gândiţi-vă ce cred oamenii când constată că doi oameni care se cunosc între ei şi au relaţii civilizate şi vorbesc de bine unii de alţii, înainte de a se stabili candidaţii, gândindu-se că celălalt l-ar putea susţine pe el, după o săptămână încep să vină cu nişte atacuri care sunt destul de dure, se întreabă când ai tratat lucrurile serioase. Contează întotdeauna să cauţi să te respecţi unii pe alţii şi atacurile care depăşesc orice limită, inclusiv într-oameni care se cunosc, n-ajută la nimic, nici campania".

Ilie Bolojan a dat şi un exemplu, arătând că a fost mulţi ani în administraţie şi unii colegi îi cereau să atace un ministru sau altul. "Păi dom'le, de ce să-l atac? Nu-i de la noi, din partid. Păi eu am nişte proiecte în colaborare cu un minister, care sunt corecte şi cinstite. Cum să-l atac mâine, iar poimâine mă duc să-l caut să semnăm un protocol de colaborare, că pur şi simplu va refuza să facă asta, dacă critica mea nu este fundamentată", a explicat premierul.

Bolojan a mai afirmat că relaţia sa cu preşedintele este una corectă: "Avem o relaţie instituţională corectă. Preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună, pentru că doar în felul acesta România poate obţine maxim posibil în condiţiile date. (..) În momentul de faţă, aşa cum v-am spus, avem o colaborare bună. Nu există niciun fel de problemă pe tema asta", a dat asigurări premierul.

