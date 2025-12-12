O tânără de 19 ani, însărcinată, a reuşit să păcălească mai mulţi bătrâni din Iaşi prin celebra metodă a accidentului. Femeia suna la telefon şi pretindea că este fie o rudă apropiată, fie o asistentă medicală care le aduce veşti dramatice. Victimele, oameni în vârstă, singuri şi vulnerabili, au fost convinşi să-şi dea toate economiile. Peste 100 de mii de lei a strâns escroaca în doar câteva zile.

"A sunat telefonul. Am răspuns. "Nu mai pot, mamaie! Nu mai pot, mamaie! Mi-au rupt picioarele o maşină şi spinarea. Şi mă duce în Austria. Nu mă lăsa, mamaie! Dă-mi banii, mamaie! Dă-mi banii, mamaie!", a povestit Florenţa Cadar, una dintre victimele escroacei.

Apelul disperat a speriat-o cumplit de doamna Florenţa care a încremenit la telefon. Are 83 de ani şi locuieşte singură, într-o căsuţă modestă din localitatea Horleşti din Iaşi. În panica de moment, nu şi-a dat seama că vocea nu era a fiicei sale.

"Şi eu… am crezut. "Şi cum te găsim?" Zic: sunt pe moşia popii. Este un magazinel aici. Eu sunt la deal", a continuat bătrâna.

Escroaca, însărcinată, s-a prezentat drept asistentă medicală

Tânăra de 19 ani a pretins apoi că e asistentă medicală.

Mihaela a ajuns, în câteva ore, la casa bătrânei. Gravidă în 8 luni nu a dat de bănuit şi a primit 75.000 de lei din partea bătrânei, care a fost convinsă că, aşa, îi va salva viaţa fiicei sale. Erau banii pe care îi strânsese pentru propria înmormântare.

"Şi uite că am scos şi i-am dat banii. Trebuia să o sunaţi, să vedeţi dacă e aşa. Nu mi-a mai venit în gând, plângeam şi puneam banii", a mai adăugat Florenţa Cadar.

Poliţia: frica îi face pe oameni să nu mai gândească limpede

Şi tocmai pe asta se bazează escrocii, spun poliţiştii. Când victima este speriată, nu mai poate gândi limpede şi acţionează sub presiunea momentului.

Dacă sunteți sunați de pe numere necunoscute și vi se cer de urgență datele personale sau bani sub diverse pretexte, fiți sceptici. Anunțați pe altcineva înainte de a face oricare din lucrurile care vi se cer, încercați să verificați vorbind direct cu rudele care se presupune ca sunt implicate. Opriți conversația cat mai repede și sunați la 112 dacă aveți suspiciunea unei înșelăciuni.

107.000 de lei, obţinuţi de la trei victime vârstnice

Fata de 19 ani a reuşit să strângă 107.000 de lei înşelând doar 3 persoane din judeţ, toate cu vârste între 83 şi 87 de ani. Biroul de Investigaţii Criminale din Iași a reuşit să o găsească în două zile.

"Prejudiciul nu a fost recuperat în totalitate, a fost găsită numai o sumă de 1.000 de lei, în urma percheziţiei", a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.

Tânăra a fost arestată. Dacă va fi găsită vinovată, riscă între 6 luni şi 5 ani de închisoare.

