Update Incident grav la metrou: femeie lovită de tren, după ce a coborât pe șine la Crângași. Victima a murit

Momente de panică, sâmbătă, la stația de metrou Crângași, unde o femeie a coborât pe șine și a fost lovită în plin de o garnitură aflată în circulație. La fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare. Din nefericire, femeia nu a supravieţuit.

de Redactia Observator

13.12.2025 , 15:30
Update. Victima a decedat. Circulația a fost reluată, spun sursele Observator.

Incident grav la metroul din București. Potrivit primelor informaţii, o femeie ar fi coborât pe șinele de metrou, în stația Crângași, cel mai probabil cu intenția de a-și pune capăt zilelor, potrivit primelor informații. Aceasta a fost lovită în plin de trenul care intra în stație.

Sursele Observator spun că femeia încă se află prinsă sub roțile garniturii, iar echipele de intervenție depun eforturi pentru a o elibera și a-i acorda îngrijiri medicale.

Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost blocată temporar. Garniturile care circulau pe linia afectată au fost redirecționate pe sensul opus de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare.

metrou bucuresti crangasi lovita accident ancheta
