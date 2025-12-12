Ucraina: Contraofensivă de succes la Kupiansk; ruşii, încercuiţi. Zelenski, în vestă antiglonţ lângă oraş

Ucrainenii au anunţat vineri că au recucerit parțial orașul Kupiansk, după un contraatac de succes, și că au încercuit trupe ruse acolo. Președintele Volodimir Zelenski s-a filmat la marginea orașului pentru a arăta că acesta nu este controlat pe deplin de trupele ruse. Cu toate astea, rușii continuă să dețină poziții în centrul orașului. Moscova a declarat periodic din octombrie că ar fi ocupat orașul din regiunea Harkov.

Forțele armate ucrainene, în special unitățile din cadrul Corpului 2 "Khartiia", susţin că au desfășurat o contraofensivă semnificativă pe direcţia Kupiansk, din Harkov. Trupele ucrainene au anunţat că au recucerit părţi din oraş şi mai multe sate la vest de acesta, într-o operaţiune prin care a încercuit unităţi ruse.

Ucraina susţine că i-a încercuit pe ruşi la Kupiansk

Armata rusă a revendicat în urmă cu trei săptămâni ocuparea completă a oraşului Kupiansk. Armata ucraineană a negat atunci căderea oraşului şi luptele au continuat acolo. "Putem spune că ruşii sunt complet izolaţi în oraş. Mult timp nu au putut înţelege ce se întâmplă, dar acum ei şi-au dat seama că sunt încercuiţi", spune comandantul Corpului Khartiia din Garda Naţională a Ucrainei, Igor Obolienski, conform căruia rutele de aprovizionare ale unităţilor ruse care au pătruns în Kupiansk sunt tăiate şi câteva sute de soldaţi ruşi sunt încercuiţi.

Potrvit ucrainenilor, toate căile folosite anterior de ruși pentru intrarea în Kupiansk, inclusiv o conductă de gaz, sunt acum sub control de foc al Forțelor Armate ale Ucrainei iar aprovizionarea rușilor se face doar prin drone, ceea ce complică resursele logistice. În oraș ar mai fi până la 500 de civili, pe care forțele ruse îi folosesc drept "scut uman".

Zelenski, înregistrare video din Kupiansk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a vizitat trupele de pe sectorul de front de la Kupiansk, unde a spus că este nevoie de succese pe câmpul de luptă pentru a ajuta Kievul pe frontul diplomatic.

"Astăzi, direcția Kupiansk, luptătorii noştri obțin aici rezultate pentru Ucraina. Rușii au vorbit mult despre Kupiansk, noi vedem. Am fost aici, i-am felicitat pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupanţii. Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe front, pentru ca Ucraina să poată obține rezultate în diplomație. Așa funcționează: toate pozițiile noastre puternice din interiorul țării devin poziții puternice în discuțiile despre încheierea războiului. Mulțumesc fiecărui soldat! Sunt mândru de voi! Mulțumesc tuturor Forțelor Terestre ale noastre, astăzi este exclusiv ziua voastră. Mulțumesc, băieți!", a indicat Zelenski, purtând o vestă antiglonţ, într-un videoclip care îl arată în faţa plăcuţei rutiere cu numele oraşului Kupiansk, la intrarea în acesta. 12 decembrie este Ziua Forțelor Terestre ale Ucrainei.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situaţia frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate şi a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum cel puţin trei sate la nord şi vest de Kupiansk aflate sub control ucrainean. Zonele nordice ale oraşului Kupiansk sunt de asemenea prezentate ca fiind sub control ucrainean, iar harta de front a acestei platforme sugerează că trupe ruse sunt încercuite în centrul oraşului.

Oraşul Kupiansk, care avea o populaţie de circa 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de câteva luni în 2022 de armata rusă, înainte de a fi recucerit de trupele ucrainene în urma unei contraofensive care a eliberat în septembrie acelaşi an cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în provincia ucraineană Harkov.

În contextul eforturilor de pace impulsionate de preşedintele american Donald Trump, Moscova a afirmă că trupele sale înaintează pe tot frontul, insistând pe operaţiunile din provincia estică Doneţk, pe care preşedintele rus Vladimir Putin o vrea cucerită complet pentru a avea controlul asupra întregului Donbas, una dintre condiţiile Rusiei pentru a încheia pacea.

Pe 2 decembrie, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a invitat jurnaliști străini, inclusiv ucraineni, să viziteze Pokrovsk și Kupiansk, pentru a demonstra că Rusia a cucerit cele două oraşe.

