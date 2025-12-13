Tren pe ruta Bucureşti-Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova

O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.

Potrivit Poliţiei de Frontieră a R. Moldova, la ora 12:57 a fost activat semnalul "Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliţiei de Frontieră Otaci, în urma unei informaţii recepţionate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.

Alerta vizează trenul nr. 100, care circulă pe ruta Bucureşti–Kiev. La ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineţ, însoţitorul de bord a fost informat de dispeceratul Căilor Ferate din Moldova, staţia Vălcineţ, despre existenţa unei ameninţări. Informaţia a fost transmisă anterior de Ukrzaliznytsia, Căile Ferate Ucrainene, după ce un bărbat a sunat la linia verde şi a anunţat o presupusă minare a trenului.

În acel moment, trenul, format din patru vagoane, se afla în PTF Vălcineţ, la ieşirea din Republica Moldova.

Toate serviciile competente au fost alertate şi mobilizate. La faţa locului au fost aplicate procedurile standard de securitate, iar autorităţile fac verificările necesare pentru a stabili veridicitatea alertei, precizează NewsMaker.

