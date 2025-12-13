Vremea de mâine 14 decembrie. Ceață persistentă şi maxime de până la 11 grade. Noaptea, minime negative

Vremea de mâine 14 decembrie în Bucureşti

La Cluj, vremea se va menține apropiată de cea din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, însă nu sunt prognozate precipitații. Temperatura maximă va atinge aproximativ 5 grade Celsius.

Vremea de mâine 14 decembrie la munte

În zona montană, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, iar pe timpul zilei și în zonele de sud-vest și nord-est.