Vremea de mâine 14 decembrie. Ceață persistentă şi maxime de până la 11 grade. Noaptea, minime negative
Vremea se menține închisă în următoarele ore și pe parcursul zilei de mâine, cu nori joși și ceață în zonele de câmpie și temperaturi în scădere față de noaptea precedentă. Izolat sunt așteptate ploi slabe sau burniță, în timp ce la deal și la munte cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea unele intensificări locale.
La noapte, cerul va fi variabil în zonele de deal și de munte, în timp ce în regiunile joase va predomina nebulozitatea stratiformă pe parcursul celei mai mari părți a intervalului. Local se va semnala ceață, izolat fiind posibile și ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare pe arii restrânse, în sudul Banatului, în Carpații de Curbură și în nordul Moldovei. Temperaturile minime vor fi mai scăzute față de noaptea precedentă și se vor încadra între -6 și 4 grade Celsius.
Vremea de mâine 14 decembrie în ţară
Mâine, în zonele joase de relief, nebulozitatea stratiformă va persista pe parcursul celei mai mari părți a intervalului, iar local, cu precădere în primele ore ale zilei și pe timpul nopții, se va semnala ceață. Izolat și trecător, sunt posibile ploi slabe sau burniță în estul, centrul, nordul și nord-estul țării. La deal și la munte, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, iar pe timpul zilei și în regiunile de sud-vest și nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între -5 și 3 grade.
Vremea de mâine 14 decembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, nebulozitatea stratiformă va persista pe parcursul zilei, iar probabilitatea de apariție a ceții va fi ridicată, mai ales dimineața și pe timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 5–6 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 0 și 1 grad.
La Cluj, vremea se va menține apropiată de cea din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, însă nu sunt prognozate precipitații. Temperatura maximă va atinge aproximativ 5 grade Celsius.
Vremea de mâine 14 decembrie la munte
În zona montană, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, iar pe timpul zilei și în zonele de sud-vest și nord-est.
