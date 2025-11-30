Președintele Poloniei, Jacek Nawrocki, a anulat întâlnirea planificată cu premierul ungar Viktor Orban, după ce acesta din urmă a efectuat o nouă vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Informația a fost făcută publică printr-o postare virală pe platforma X, care indică faptul că liderul polonez nu este dispus să legitimeze apropierea Budapestei de Kremlin.

Președintele Poloniei refuză să se întâlnească cu Viktor Orban după vizita acestuia la Vladimir Putin - Sursa:Hepta

Nawrocki urma să ajungă miercuri, 3 decembrie, în Ungaria pentru summitul Grupului de la Vișegrad (V4), iar o întrevedere bilaterală cu Orban era programată pentru joi. În urma vizitei premierului ungar la Putin, planurile președintelui polonez au fost însă "revizuite", iar întâlnirea a fost anulată.

Context tensionat - Orban se aliniază din nou cu Putin

Decizia Poloniei vine la doar două zile după ce Viktor Orban a mers din nou la Moscova pentru discuții directe cu Vladimir Putin, un gest care sfidează deschis poziția comună a Uniunii Europene și a NATO privind izolarea diplomatică a Rusiei în contextul războiului din Ucraina, relatează BBC.

Potrivit BBC, întâlnirea a avut loc cu puțin timp înaintea negocierilor internaționale pregătite de SUA pentru încetarea ostilităților din Ucraina. În ciuda criticilor repetate, Orban continuă să fie cel mai apropiat aliat al lui Putin din UE, subminând constant solidaritatea occidentală.

În cadrul discuțiilor, Putin i-a mulțumit premierului ungar pentru "poziția echilibrată" față de conflictul din Ucraina. La rândul său, Orban a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască negocieri de pace Rusia-SUA, invocând chiar un presupus acord verbal cu Donald Trump.

Ulterior, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a anunțat că Budapesta a obținut ceea ce și-a dorit: garanții privind livrările de petrol și gaz rusesc și confirmarea continuării proiectului nuclear Paks.

