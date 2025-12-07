Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, "bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr", în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. "Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem o soluţie simplă. Să mergem la vot şi să votăm raţional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană", a transmis el duminică seară într-o postare pe Facebook.

Ludovic Orban: "Bătălia se dă între doi candidați, aflați umăr la umăr" - Sursa:Hepta

"Au mai rămas 4 ore până la închiderea procesului de votare. Situaţia este aşa cum v-am prezentat-o în apariţiile publice şi postările din ultima săptămână. Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. De exemplu, pe culoarul din dreapta diferenţa dintre cel mai bine clasat şi următorul este de peste 12 procente", a afirmat Ludovic Orban.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ludovic Orban a îndemnat oamenii să iasă la vot. "Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem o soluţie simplă. Să mergem la vot şi să votăm raţional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană. Cu cel care a demonstrat deja că este un primar foarte bun", a adăugat Orban.

El a mai punctat faptul că rezultatele exit-poll-urilor de la ora 21.00 vor confirma spusele sale: "P.S. La orele 21.00 vă veţi convinge o dată în plus că eu spun adevărul şi că cei care m-au atacat în mod nedrept în ultima săptămână au greşit".

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰