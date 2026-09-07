CSAT a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, în care se arată că România s-a angajat, alături de Aliaţi, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare şi 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în anul 2025.

CSAT a aprobat Planul de înzestrare a Armatei. Până în 2035, bugetul va creşte la 5% din PIB - Arhivă

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a CSAT s-au aflat teme privind consolidarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei României şi adaptarea planificării strategice la noile realităţi geopolitice.

"În cadrul şedinţei, membrii CSAT au definit direcţii de acţiune pentru modernizarea sistemului naţional de apărare în concordanţă cu standardele şi exigenţele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluţiilor actuale din mediul de securitate regional şi global. În acest sens, Consiliul a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesităţile operaţionale de echipamente militare şi resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităţilor existente şi introducerea altora noi, sustenabile, flexibile şi mobile, în măsură să răspundă riscurilor şi ameninţărilor curente", se precizează în comunicat.

România s-a angajat, alături de Aliaţi, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare şi 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. "Creşterea alocaţiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante şi know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu", se mai menţionează în comunicat. Totodată, a fost aprobat şi Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în anul 2025.

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"Nivelul de ambiţie al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii şi contracarării ameninţărilor şi provocărilor la adresa integrităţii teritoriale, a suveranităţii naţionale, a stabilităţii şi a progresului economic, precum şi de gestionarea optimă a responsabilităţilor privind apărarea colectivă. Se menţine necesitatea creşterii capacităţii de luptă a structurii de forţe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare şi pregătire pentru luptă", mai arată comunicatul oficial.

CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE

CSAT a aprobat, luni, Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei naţionale de apărare, prin modernizare şi capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanţă.

"În privinţa dezvoltării industriei naţionale de apărare, prin modernizare şi capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanţă, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituţional constituit la nivelul Executivului şi dedicat unor achiziţii specifice de capabilităţi", anunţă Administraţia Prezidenţială, după şedinţa CSAT: "Toate aceste decizii politice, militare şi industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranităţii naţionale şi consolidarea securităţii spaţiului Aliat", precizează sursa citată.

CSAT a evaluat prezenţa trupelor şi capabilităţi americane în ţara noastră

CSAT a evaluat, luni, stadiul actual şi etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenţei trupelor şi capabilităţi americane în ţara noastră, membrii Consiliului considerând că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României şi un factor esenţial pentru descurajarea şi apărarea Flancului Estic al NATO şi a întregului spaţiu euroatlantic.

"În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, CSAT a evaluat stadiul actual şi etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenţei trupelor şi capabilităţi americane în ţara noastră", anunţă Administraţia Prezidenţială.

Potrivit comunicatului oficial, "membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României şi un factor esenţial pentru descurajarea şi apărarea Flancului Estic al NATO şi a întregului spaţiu euroatlantic".

"Elementele specifice ale sprijinului naţiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerinţelor operaţionale şi logistice ale forţelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituţional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete", mai arată comunicatul transmis la finalul şedinţei CSAT.