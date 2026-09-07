Gafă uriaşă a poliţiei, plătită cu o lună de puşcărie de un bărbat nevinovat. Agenţii au crezut pe cuvânt un hoţ care le-a dat un alt nume şi astfel au trimis un bărbat nevinovat în celulă. Acum, poliţiştii sunt anchetaţi de superiori, iar adevăratul infractor e căutat încă.

Furtul de la care a pornit totul a avut loc într-un magazin din mall. Un bărbat a fost prins cu un parfum de 1500 de lei băgat pe mâneca hainei, iar agenţii de pază au sunat la 112. Hoţul a fost preluat de o echipă de la Secţia 2, iar ce a urmat întrece orice închipuire în materie de practică judiciară. Hoţul le-a spus poliţiştilor că îl cheamă Bogdan Dinu şi, în mod cu totul inexplicabil, oamenii legii l-au crezut.

"Având în vedere că fotografia persoanei din bazele de date prezenta asemănări cu semnalmentele persoanei cercetate, s-a stabilit că este vorba de una și aceaași persoană, motiv pentru care bărbatul în cauză a fost reținut de organele de poliție pentru 24 de ore", a declarat Irinel Daniel Stroe, de la Parchetul Sectorului 1.

Adică nimeni nu l-a verificat temeinic. Hoţul a fost închis 24 de ore sub identitatea pe care le a prezentat o poliţiştilor, iar apoi eliberat sub control judiciar cu condiţia să seprezinte periodic la poliţie. Cum nu a mai venit niciodată, s-a declanşat o altă anchetă. A fost emis un mandat de arestare pe numele Bogdan Dinu. Bărbatul căruia i se furase identitatea, a văzut că e căutat de poliţie. S-a întors în ţară să le explice agenţilor încurcătura. Doar că nimeni nu l-a crezut.

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Timp de aproape 30 de zile, bărbatul a stat închis la Penitenciarul Rahova, nevinovat. Arestarea s-a făcut în baza unui mandat emis greșit pe numele lui.

Bărbatul nevinovat a încercat timp de o lună să îşi probeze nevinovăţia. A fost nevoie de o expertiză la Institutul Naţional de Criminalistică, desi imaginile au fost de la început la îndemâna poliţiştilor şi procurorului de caz. Agenţii care s-au ocupat de caz sunt acum anchetaţi.

"Au fost dispuse verificări interne pe mai multe paliere. Acestea vizează inclusiv activitatea polițiștilor care au efectuat legitimarea și stabilirea identității persoanei depistate, precum și modul în care au fost desfășurate, ulterior, activitățile de cercetare penală", a declarat Crina Eşanu, de la Poliţia Capitalei.

Hoţul este căutat încă.

"Sunt oameni care s-au trezit cu procese verbale, de amendă, sau cine știe ce dosare, penale, fără să fi avut vreo vină. În permanență au o identitate memorată pe care încearcă să o expună celor care îi legitimează. Dacă acea identitate, memorată perfect, se confirmă prin stație de către dispecerat că persoana respectivă are datele respective, omul poate scăpa nevinovat", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

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