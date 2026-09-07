Nicuşor Dan a convocat CSAT, astăzi de la 15:00. Subiectele de pe agenda întâlnirii

Planul de înzestrare a Armatei Române este astăzi pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Începând cu ora 15:00, Nicușor Dan a convocat a patra ședință din acest an. Pe ordinea de zi se află și o analiză a implementării programului SAFE, însă agenda merge până în anul 2044, când România ar trebui să aibă o armată performantă, inclusiv în ceea ce privește securitatea cibernetică și noile tehnologii. Tot astăzi se va discuta şi despre consolidarea trupelor americane în România. Asta după ce Donald Trump a declarat în repetate rânduri că vrea revizuirea prezenței militare a Statelor Unite în Europa.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni", a anunţat duminică Administraţia Prezidenţială.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la: Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036; Programul Armata României 2044.

De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026;

Articolul continuă după reclamă

Pe ordinea de zi se mai află "termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa", precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

"În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale", informează Administraţia Prezidenţială.