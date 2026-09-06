Cel mai ieftin furnizor scumpeşte energia. Hidroelectrica majorează preţurile de luna viitoare, iar asta va însemna zeci de lei plătiţi în plus la factură pentru peste un milion trei sute de mii de case din România. E doar începutul, avertizează experţii din energie. Hidroelectrica a dat tonul, ceilalţi furnizori vor creşte şi ei tarifele, chiar şi cu 20 de procente.

Cel mai ieftin furnizor de electricitate scumpește cu 13% energia, din octombrie.

Pe factura finală, prețul crește cu aproximativ 8 bani pe kW, iar tarifele se modifică în funcție de zona în care locuiești. Dacă până acum plăteai 1,11 lei pe kW, vei ajunge să plătești 1,19 lei pe kWh. Iar dacă plăteai 1,19 lei, prețul crește până la 1,27 lei pe kWh.

"Hidroelectrica nu a putut vara aceasta să-și onoreze tot portofoliul de clienți din producția proprie. Au trebuit să achiziționeze de la alți producători interni sau din import electricitate, ca să-și onoreze contractele", a explicat Corina Murafa, expert în energie.

Articolul continuă după reclamă

"A resimțit situația prețurilor mari care există în special la vârf de consum. Toate aceste costuri sunt recuperate din ofertele care sunt făcute", a precizat Dumitru Chisăliţă, Aociaţia Energia Inteligentă.

Reporter: La Hidroeloectrica?

Client: Da.

Reporter: A anunțat că o să crească prețul.

Client: Oricum e cel mai bun preț.

"120, 80, depinde de lună. Dacă nu stau acasă, plătesc mai puțin. Mă gândeam să mă mut la Hidroelectrica. Dar deocamdată mai stau aici", a spus clientul unui alt furnizor.

La un consum de 250 de kW pe lună, factura va fi mai scumpă cu 20 de lei. Un consum de 400 de kW ne va aduce o factură mai mare cu 32 de lei. Prețul mai mare îl vor plăti momentan clienții noi și cei cărora le expiră contractele. Restul clienților vor achita tariful pentru care au semnat, până la expirarea înțelegerii.

"E semnalul pe care îl așteptau toți, pentru că Hidroelectrica funcționează ca un soi de market maker. Cel care dă semnalul de preț în piață. Și toți ceilalți se aliniază. Media cu care crește Hidroelectrica ar trebui să fie urmată de toți, că ei erau oricum peste Hidro. Deci vorbim de 14-20%, cam așa, peste tot", a explicat Corina Murafa.

"Trebuie să schimbăm contractul și cred că mă voi duce la alt furnizor", a spus un client.

Este și sfatul de care ar trebui să țineți cont. Nu vă convine prețul, schimbați furnizorul! E gratis, iar procesul durează doar 24 de ore.

În ultimul an, de când s-a scumpit energia, 650 de mii de români au schimbat furnizorul. Hidroelectrica a ajuns să aibă peste 1,3 milioane de clienți, cu 80% mai mulți față de anul trecut și e, momentan, cel mai mare furnizor de energie electrică.