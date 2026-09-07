AfD își anunță următoarea țintă după victoria în alegeri: "Va fi înlocuit cancelarul Friedrich Merz"

Peisajul politic în Europa se schimbă radical. Pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, un partid de extremă dreapta va da premierul unuia dintre landurile germane. Formaţiunea Alternativa pentru Germania a câştigat alegerile în regiunea Saxonia şi declară război migranţilor şi cancelarului Friedrich Merz, pe care îl vrea plecat până de Crăciun.

Primele rezultate au fost primite cu o explozie de bucurie la sediul de campanie al partidului Alternativa pentru Germania. Cu peste 43% dintre voturi, formaţiunea de extremă dreaptă a obţinut cel mai bun rezultat din istoria ei şi va decide politicile locale, de la cultură şi programă şcolară până la tacticile forţelor de ordine.

"Este un fenomen istoric, am scris istorie! Oamenii au arătat foarte clar că își doresc în sfârșit o schimbare politică și, mai presus de toate, au arătat că o doresc alături de noi. Vom rezolva problemele despre care am vorbit în campania electorală: migrație, securitatea internă și, bineînțeles, politica energetică a acestui land", a declarat Ulrich Siegmund, premierul ales al landului Saxonia-Anhalt.

Victoria i se datorează lui Ulrich Siegmund, un vânzător de parfumuri care va împlini 36 de ani luna viitoare. Plin de energie, a mizat pe apropierea de oameni. În campanie, a împărţit bere şi a mâncat cârnaţi alături de votanţi. Iar pe TikTok, are aproape un milion de urmăritori.

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Succesul zdrobitor nu este însă de ajuns pentru ca Alternativa pentru Germania să deţină majoritate în Parlament. Partidul are 39 dintre cele 83 de locuri şi are nevoie fie de voturi individuale de la alte formaţiuni politice, fie de o alianţă cu populiştii de stânga BSW. Şefa AfD anunţă însă o schimbare de direcţie la nivelul întregii ţări.

"CDU nu va mai câștiga niciodată alegeri federale. Și vă voi spune, de asemenea, că va fi înlocuit cancelarul Friedrich Merz", a declarat Alice Weidel, co-preşedinte Alternativa pentru Germania.

La Berlin, rezultatul a provocat o reuniune de criză ordonată de cancelarul Friedrich Merz, care le-a spus celorlalţi membri că partidele tradiţionale nu mai pot continua ca înainte.

"În timp ce unii spun că aceasta este o zi neagră pentru Saxonia-Anhalt, eu spun că aceasta este democrația. Poporul a transmis un mesaj clar: că această problemă trebuie abordată și că acest mesaj trebuie recunoscut", a spus Sven Schulze, candidatul CDU la Saxonia-Anhalt.

Victoria Alternativei pentru Germania a provocat furie şi proteste în Berlin, Frankfurt şi alte oraşe. Pe plan extern, Donald Trump a postat pe platforma lui de socializare o fotografie cu rezultatul, fără niciun comentariu, în timp ce Elon Musk a scris două cuvinte de felicitare pe X - "Foarte bine!".

În Europa, ministrul francez pentru Afaceri Externe a avut cea mai dură reacţie: "Naţionalismul şi xenofobia nu vor fi niciodată o soluţie", a transmis Benjamin Haddad.