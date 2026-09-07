Influencerii care fac bani din rețelele sociale trebuie să respecte reguli noi. De la finalul acestei luni, creatorii de conținut care au peste 100.000 de urmăritori în online, vor trebui să notifice la CNA pentru a fi monitorizaţi. În plus, influencerii care promovează un produs pe bani vor fi obligaţi să marcheze reclama astfel încât fanii să ştie.

CNA schimbă regulile pentru creatorii de conținut video care fac bani din activitatea lor online. Cei care îndeplinesc criteriile stabilite de autoritate au la dispoziție 30 de zile, începând de la finalul lunii septembrie, pentru a-și notifica activitatea la CNA și pentru a fi înregistrați oficial ca furnizori de servicii media audiovizuale. Regulile se aplică celor care publică videoclipuri de informare, educație sau divertisment, se adresează publicului din România și obțin bani, produse, servicii sau alte beneficii din activitatea lor. Trebuie să fi publicat și cel puțin 24 de materiale video în ultimele 12 luni.

Cine nu respectă noile reguli nu este scutit de consecințe

"Îmi este doar foarte frică în viitor să nu vină, de exemplu, cei de la CNA și să impună niște reguli mult mai stricte, care să ne cenzureze. Mi se pare în momentul de față că libertatea de exprimare este cea mai importantă virtute pe care o poate avea un creator de conținut. O sa fie mai usor sa ia legatura cu noi acum, dar sa speram ca nu se face treaba asta ca sa ne sanctioneze mai usor", a declarat Andrei Vendura, creator de conţinut. Regulile vizează informarea corectă, diferențierea faptelor de opinii, protejarea demnității și a minorilor, interzicerea discriminării, a instigării la ură sau violență și marcarea clară a conținutului publicitar.

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CNA poate monitoriza ulterior conținutul, inclusiv în urma sesizărilor primite de la public. Lista celor care s-au notificat va fi, de asemenea, făcută publică. "Este un formular de notificare. CNA-ul nu emite un aviz. CNA-ul ia, înregistrează notificarea, faptul că exiști și știm unde să îți transmitem o corespondență în caz că există o reclamație. Noi nu facem o monitorizare în acest moment proactivă, adică să stăm noi cu ochii pe tot ce se întâmplă în țară. Facem exact ceea ce am făcut și până acum. Cetățenii care simt că e o chestie în neregulă ne reclamă", a declarat Mircea Toma, membru CNA. Cine nu respectă noile reguli nu este scutit de consecințe. Influencerii care nu respectă regulile pot primi somații și pot fi obligați să modifice sau chiar să elimine anumite postări. CNA poate da și amenzi, care pot ajunge la zeci de mii de lei.

"Poate sa ajunga la 100.000 de lei. Decizia poate fi contestata apoi in instanta. Sunt niste reglementari necesare pentru ca vedem evolutia retelelor sociale extraordinara, unde de multe cazuri a depasit televiziunea clasica nu orice poate sa faca ce vrea, sa zica ceva fara sa sufere o consecinta, nu este normal", a declarat Andrei Lazar, avocat. Regulile CNA privesc doar conținutul audio-video, nu și descrierile postărilor sau comentariile. Acestea sunt gestionate în continuare de platforma pe care sunt postate și pot fi eliminate sau raportate direct.

"CNA-ul este responsabil doar pentru audiovizual, dar pentru descrieri și comentarii nu e responsabil? Da! Și nu vreau să fie. Ar fi uriaș. Nu, aia chiar nu mai putem. Doar audiovizual, doar produsele audio", a declarat Mircea Toma, membru CNA. Influencerii au responsabilitatea morală de a elimina sau de a modera comentariile care instigă la ură, însă, în absența unui cadru legal care să reglementeze această conduită, aceștia nu pot fi sancționați.