Provocările de pe TikTok se pot transforma uşor în infracţiuni! Cea mai recentă aduce nopţi de groază pentru oamenii dintr-o localitate din Brăila. Tineri mascaţi în strigoi intră noaptea în curţile localnicilor şi vandalizează casele. Pot fi acuzaţi oricând de distrugere şi să aibă dosar penal. De altfel, poliţiştii avertizează - se înmulţesc provocările care se încheie cu pagube şi arestări.

Nu sunt strigoi şi nici imaginile unui film de groază. Sunt tineri mascaţi care, în toiul nopţii, intră în curţile oamenilor din Şuţeşti, Brăila. Lovesc pereţii caselor, aruncă pietre şi dispar. Totul ar fi pornit de la o provocare răspândită pe TikTok. Pentru câteva secunde de faimă pe internet, o farsă a ajuns să bage spaima într-un sat întreg.

Fenomenul a luat amploare în multe ţări

Pe internet îi spune "challenge". În Codul Penal, însă, astfel de provocări au cu totul alte denumiri: violare de domiciliu, distrugere, ameninţare, chiar furt în alte cazuri. Iar un like, un share sau câteva mii de vizualizări nu şterg răspunderea penală. "Politiştii efectuează verificări şi patrulează in zonele semnalate, activitatile fiind intensificate in urma sesizarilor primite din partea cetatenilor. Transmitem tuturor cetatenilor să nu distribuie acest gen de filmulete care apar pe retelele de socializare", a declarat Costin Goga, purtător de cuvânt IGPR.

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Şi nu este primul caz în care goana după vizualizări se termină cu o anchetă făcută de poliţişti. La începutul anului, un adolescent de 16 ani din Drobeta-Turnu Severin a acceptat provocarea primită în timpul unui live pe TikTok. S-a urcat pe două maşini parcate şi le-a spart parbrizele. A doua zi îl căutau poliţiştii. Iar un băiat de 15 ani din Braşov, a ajuns după gratii pentru că a incendiat trei automobile după o provocare pe Telegram. Psihologii recomandă părinţilor să îi supravegheze bine pe adolescenţi care pot să ignore consecinţele în goana după mult dorita celebritate de pe reţele sociale.

"Tik Tok este toxic pt mintea umană, omoară spiritul critic. Dacă multi oameni au dat clik, like, inseamna ca informatia este adevărata si nu mai stau sa gândească daca e corect sau nu, creierul este leneş şi nu vrea sa depună efort", a declarat Cătălin Dimofte, psiholog. Fenomenul a luat amploare în multe ţări. În Statele Unite, "Door Kick Challenge" îi împinge pe tineri să lovească uşile străinilor şi să fugă. Iar în Marea Britanie, o chemare virală la jefuirea magazinelor de pe Oxford Street s-a încheiat cu nouă arestări.