De ce l-a revocat Ciolacu pe "hairstylistul vedetelor" Cristi Pascu de la șefia Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la două zile după numire

După ce luni, premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte la Oficiul Naţional pentru Jocuri de noroc, potrivit Agerpres, două zile mai târziu s-a răzgândit şi l-a revocat din funcţie.

Joi, şeful Executivului şi-a motivat decizia, explicând faptul că Pascu "nu avea profil pentru acel post". „Când vine la mine (propunerea - n.r.) nu stau să verific CV-ul. M-am uitat pe CV și nu are profilul”, a declarat Ciolacu, înainte de şedinţa de Guvern.

Marţi, USR, prin vocea deputatei Diana Stoica, i-a cerut premierului să revoce numirea făcută la şefia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) şi să permită adoptarea, de urgenţă, a legilor anti-păcănele.

"Îi cerem de urgenţă domnului Marcel Ciolacu să revoce această numire şi să pună în fruntea acestei instituţii pe cineva care înţelege cu ce se mănâncă această industrie, o mână de fier care să vină să facă ordine, să controleze şi să sancţioneze aceşti operatori. Şi, de asemenea, să votăm de urgenţă legile anti-păcănele", a afirmat Diana Stoica, la Parlament. Ea a criticat faptul că la şefia ONJN a fost numit un "hairstylist", o persoană care nu are nicio pregătire în domeniu.

Cine este Cristi Pascu

Potrivit G4Media, Cristi Pascu are o diplomă de specializare în coafură și a terminat Dreptul la Universitatea Hyperion, la 32 de ani. În prezent, Pascu este consilier local la Sectorul 6, președinte la Clubul oamenilor de afaceri PNL din același sector și consultant la mai multe firme, potrivit sursei citate. Acesta a mai fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut cândva de Sorin Ovidiu Vîntu. Pascu a apărut constant în presa de cancan, fiind implicat în scandaluri cu alte personaje din industria divertismentului.

Surse din PNL au transmis pentru Hotnews că numirea lui Pascu nu s-a făcut la propunerea organizației Sector 6 a PNL, ci a lui Remus Borza, fostul deputat PNL, cel care recent a intermediat întâlnirea dintre Ciucă și omul de afaceri Dan Ostahie. Întrebat despre numire, președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat marți că a fost alegerea partidului și că Pascu are experiență ca antreprenor, iar faptul că nu are legătură cu domeniul este benefic.

„​Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid și ținând cont că este membru al filialei sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea PNL. Nu este în domeniul frizeriilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, are mai multe companii. Este o alegere a PNL, asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul care profesează cred că este foarte bun”, a declarat marți, Ciucă, în Parlament.

