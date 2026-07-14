Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, despre nominalizarea unui nou premier, că în momentul de faţă nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea şi a atunci nu avea să facă un exerciţiu gratuit. El a menţionat că, în momentul în care, dacă în urma discuţiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, va desemna, dacă o să aibă aşteptarea că va trece.

De ce nu desemnează Nicuşor Dan un nou premier? "Nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea" - Arhivă

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Paris de ce nu desemnează un nou candidat de premier.

Nicuşor Dan ar desemna un premier pentru un guvern tehnocrat

"Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide, îi au între ei. Sunt paşi foarte timizi de conciliere. (..) În momentul de faţă, nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea, şi, atunci nu aveau să facem un exerciţiu gratuit", a spus Nicuşor Dan.

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Preşedintele a fost întrebat şi dacă mai ia în calcul un guvern tehnocrat sau guvern mixt. "În momentul în care, dacă în urma discuţiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, da, pentru care, aşa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am aşteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de faţă, nu există varianta asta", a subliniat şeful statului.