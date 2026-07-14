Nicuşor Dan merge miercuri la Kiev, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est. A fost invitat de Zelenski

Președintele Nicușor Dan urmează să participe miercuri, la Kiev, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, informează Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.

Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat, arată Administraţia Prezidenţială.

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Cu acest prilej, Nicuşor Dan va reconfirma şi angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est. Summitul este important şi prin prisma susţinerii parcursului european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică şi rezilienţa.