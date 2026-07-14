Președintele Nicușor Dan laudă DIICOT, Parchetul General și DNA: Toate trei se mișcă foarte bine

Președintele s-a declarat mulțumit de activitatea parchetelor, evidențiind rezultatele DIICOT în combaterea traficului de droguri și faptul că DNA și Parchetul General s-au concentrat pe dosare importante.

"Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare. Din cauza crizei politice, am amânat-o. Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. . Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete am invitat societatea să aștepte șase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DIICOT - suntem mulți părinți - am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul acesta am fost bine.

Dacă vorbim de Parchetul General, am avut, după mult timp, anchete serioase vizând magistrații, în cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important", a răspuns șeful statului, întrebat despre justiție, în cadrul unor declarații susținute la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței.

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Nicuşor Dan: Nu văd în momentul acesta un risc să fim retrogradaţi la categoria junk

Preşedintele a mai spus că datele preliminare aferente primelor cinci-şase luni ale anului indică o evoluţie favorabilă în ceea ce priveşte deficitul bugetar. "Avem un buget aprobat de Parlament în martie şi nu există nicio intenţie de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit. Stăm chiar mai bine, o să vedem până la sfârşitul anului, stăm chiar mai bine decât e prognozat. Asta poate şi din cauză că bugetul a fost adoptat în martie şi nu în decembrie, ianuarie. Dar, pentru moment, cifrele sunt bune. Cifrele parţiale pe primele cinci-şase luni sunt bune în ceea ce priveşte deficitul", a transmis preşedintele.

Potrivit acestuia, România nu riscă să ajungă în categoria "junk", atât timp cât se încadrează în ţintele stabilite privind deficitul bugetar. "Asta ţine de agenţiile de rating, dar eu, personal, nu văd în momentul acesta un risc. Bineînţeles că, în momentul în care o agenţie de rating vine şi te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atât timp cât există garanţia că nu ne abatem de la ţintele de deficit pe care, în mod explicit, o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta. Dar, trebuie să convingem oamenii care vin", a precizat şeful statului.

El a menţionat că se va întâlni cu reprezentanţii agenţiilor de rating dacă va fi necesar, adăugând că evaluarea acestora este una importantă. "Prima delegaţie vine în 18 iulie şi urmează să dea raportul la sfârşitul lunii iulie. (...) Am vorbit de PNRR, unde am vorbit de condiţii (ale PSD, n.r.). Aici, toată lumea este de acord să se întâlnească, în măsura în care este necesar, cu delegaţiile firmelor de evaluare", a completat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre rotativa de guverne minoritare: Partidele nu vor să fie la putere în anul alegerilor

Despre varianta unei succesiuni de Guverne minoritare preşedintele a spus că este teoretic posibilă, dar că partidele nu vor să fie la putere în anul alegerilor. "E o variantă care, de principiu, are şanse. Teoretic, toată lumea e de acord. Numai că, practic, noi avem o experienţă care spune că cine este la putere în anul electoral pierde şi, atunci, toată lumea vrea să înceapă, ca să nu fie partidul sau alianţa care termină guvernarea. De aici vine blocajul", a transmis preşedintele.

El şi-a exprimat speranţa ca partidele să ajungă la o înţelegere. "Eu sper la rezonabilitate, în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuţiile care urmează să degaje o soluţie", a afirmat şeful statului.

Potrivit acestuia, la discuţiile de luni de la Palatul Cotroceni s-a discutat la modul generic despre negocieri şi condiţii puse de PSD în vederea susţinerii legilor PNRR. "Faţă de situaţia pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri, la discuţii - "Noi până acum ne-am comportat ca şi cum am fi încă o coaliţie, dar uitaţi faptul că noi nu mai suntem demult reprezentaţi în Guvern", s-a vorbit la modul generic că trebuie să există o negociere în care PSD va pune condiţii. Asta este informaţia pe care o am. Acum urmează să vedem mai întâi tehnic, pentru că, de exemplu, pe Codul urbanismului mai sunt nişte discuţii tehnice de făcut. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiţii", a precizat preşedintele.

Nicușor Dan, despre alegerile anticipate: Ar prelungi starea de incertitudine

Șeful statului a mai spus că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou. "În discuțiile de ieri și în cele informale pe care le-am avut s-a discutat foarte puțin despre alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce, de fapt, nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate", a explicat șeful statului.

El a precizat că speră la "rezonabilitate" în continuare. "Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție", a adăugat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan, despre legea salarizării: Niciodată nu am spus că au agreat cifrele

Preşedinte a mai spus că legea salarizării este una ''foarte complicată'' şi că era de aşteptat ca partidele să aibă viziuni diferite pe acest subiect. Pe de altă parte, el apreciază că există şanse ca legea să fie adoptată la termen.

"Ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru şi, din informaţiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de aşteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o legea foarte complicată, în care sunt aşteptări de la foarte multe categorii sociale. (...) Eu cred că mai sunt şanse ca ea să fie adoptată în termen", a transmis preşedintele

El a negat informaţiile conform cărora s-ar fi ajuns de mai mult timp la un acord politic în ceea ce priveşte legea salarizării unitare. "Îmi aduc aminte exact cum am spus: că s-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanţii partidelor, a durat patru ore şi a spus că o să fie greu. Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre. Cifrele de abia acum două-trei zile au apărut", a precizat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: În momentul de faţă nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că în prezent nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea. "În momentul de faţă nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea şi atunci nu are rost să facem un exerciţiu gratuit", a explicat şeful statului.

El s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privinţa PNRR. "Sunt mai multe lucruri de spus. PSD este în opoziţie. Atât timp cât nu au miniştri, secretari de stat, prefecţi în structura administrativă, ei sunt în opoziţie. Acum sunt două paliere. Este palierul formării Guvernului şi aici avem aceste condiţionări: unii spun "nu vrem să susţinem un guvern în care să nu avem miniştri", alţii spun "nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alţi miniştri, de la alte partide".

Ăsta este blocajul pe care îl cunoaşteţi, şi diferite formule rotative şi toate celelalte pe care le ştiţi. Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR. Şi până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toţi au fost la guvernare şi acum discuţii mai tensionate pe asta. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen, 31 august, şi sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta", a completat preşedintele.

Întrebat dacă ar fi de acord cu un guvern tehnocrat, Nicuşor Dan a răspuns că în momentul de faţă nu există o astfel de variantă. "Dacă în urma discuţiilor partidele vor spune "da, vrem un guvern tehnocrat", da. Pentru care, aşa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am aşteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de faţă nu există varianta asta".

Nicuşor Dan: România a transmis un mesaj de continuare a sprijinului pentru Ucraina

"Ieri a fost un fel de şedinţă de bilanţ. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliţii a fost să dea concreteţe garanţiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. Şi, în cadrul şedinţei de ieri, am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărţit sarcini şi s-au definit operaţiuni care să fie făcute, aşa cum am spus, imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina. Şi bineînţeles că România are partea sa. Şi, bineînţeles, a transmis după Summitul NATO, după Reuniunea G7, un mesaj de unitate al tuturor ţărilor angrenate în Coaliţia de Voinţă de continuare a sprijinului pentru Ucraina, de continuare a presiunii pe Rusia. Inclusiv ţările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei", a declarat preşedintele.

El a subliniat că securitatea României este importantă, fiind dată de aceste formate multilaterale. "De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă şi securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliţia de Voinţă, formatul Helsinki B9. Şi, dacă vrem să fim apăraţi, protejaţi de partenerii noştri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim şi noi acolo unde lucrurile se întâmplă şi să ne asumăm responsabilităţii, aşa cum am spus, cum ne asumăm şi în cadrul Coaliţiei de Voinţă", a explicat preşedintele.

"Şi azi, Ziua Naţională a Franţei, cu o paradă militară impresionantă, la care au participat şi trupe româneşti, cărora le mulţumesc, după cum au participat trupe din alte ţări prietene, acelaşi mesaj de unitate a ţărilor care continuă să creadă într-o lume, în relaţii internaţionale bazate pe reguli. Ăsta este mesajul principal şi aţi văzut prezente trupe din multe ţări, tocmai din cauza asta. Pentru România, şi mai important, pentru că avem cu Franţa o legătură istorică, cel puţin de la Primul Război Mondial, cu generalul Berthelot, aduc aminte, prima defilare a trupelor româneşti de Ziua Naţională a Franţei 1919, relaţii diplomatice acum 100 de ani şi, foarte important azi, Franţa, partenerul nostru strategic, prezenţă militară consistentă în România, naţiune-cadru pentru România. Deci a fost important ca România să fie reprezentată la această sărbătoare, şi parada militară de azi şi cina în onoarea invitaţilor care a avut loc aseară", a mai transmis preşedintele.