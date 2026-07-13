Şansele să avem guvern cu puteri depline luna aceasta sunt tot mai mici. Preşedintele Nicuşor Dan a negociat, astăzi, din nou, cu liderii partidelor din fosta Coaliţie despre viitorul guvern, dar fără rezultat.

Aproape două ore au durat negocierile de la Palatul Cotroceni. PSD acceptă guvernarea cu PNL, dar cu aceeaşi condiţie. "O Coaliție dacă vreți 2.0. Evident cu alt prim-ministru, cu un premier care să înțeleagă economia. Hunor a spus dom'ne poate e nevoie de un Guvern de armistițiu ceea ce înseamnă punerea în paranteză a tuturor constrângerilor pe care le-a avut fiecare partid", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. PNL şi USR nu vor nici guvern tehnocrat, nici reluarea guvernării cu PSD. "Noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce", a anunţat Siegfried Mureşan, premierul propus de partidele de dreapta.

PSD ameninţă că nu va vota marile reforme din PNRR

PSD amenintă că nu va vota marile reforme din Planul National de Redresare si Rezilientă, de care depind cinci miliarde de euro, fonduri nerambursabile, dacă Ilie Bolojan nu va face loc unui alt premier interimar. Şase reforme cruciale asumate în fata Comisiei Europene ar trebui adoptate vara aceasta, într-o sesiune parlamentară extraordinară. "Hai, fă un pas înapoi. Nu da ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba Guvernului. Toate aceste lucruri trebuiau să fie făcute de către Guvern. Parlamentul acum vine să ajute dacă poate", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintel PSD.

Articolul continuă după reclamă

Surse politice spun ca negocierile cu seful Statului ar putea fi relate spre finalul saptamanii, dar nu vom avea un nou Guvern pana la sfârşitul lunii. "Majoritatea parlamentară nu e la președinte, majoritatea e la partidele din Parlament. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritate", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Blocajul politic persistă de mai mult de trei luni, iar lipsa unui executiv cu puteri depline blochează legi esenţiale.